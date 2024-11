Avis | Votez pour mettre fin à l’ère Trump

Avis | Le comité de rédaction

Vous connaissez déjà Donald Trump.

Il est inapte à diriger. Surveillez-le.

Écoutez ceux qui le connaissent le mieux.

Il a tenté de renverser une élection

et reste une menace pour la démocratie.

Il a aidé à renverser Roe, avec

des conséquences terribles. Celui de M. Trump

la corruption et l’anarchie disparaissent

au-delà des élections : c’est son tout

ethos. Il ment sans limite. S’il est re-

élu, le GOP ne se restreindra pas

lui. M. Trump utilisera le

gouvernement à s’en prendre à ses opposants.

Il poursuivra une cruelle politique de masse

déportations. Il va faire des ravages

sur les pauvres, la classe moyenne et

employeurs. Un autre mandat de Trump

nuire au climat, briser les alliances

et renforcer les autocrates. Américains

devrait exiger mieux. Voter.

