Avis | Voici le caucus Calamity du GOP

Ce n’est pas la seule crise imminente. À ce stade, on en sait beaucoup sur la myriade de tentatives que Trump et ses partisans ont faites pour renverser le résultat des élections de 2020. La grâce salvatrice du pays était qu’il y avait peu de préparation derrière cet effort, et les républicains aux postes clés – sans parler des démocrates – se sont montrés hostiles au projet. Mais comme le Times l’a rapporté en octobre, plus de 370 républicains candidats aux élections en 2022 ont déclaré douter des résultats des dernières élections, et “des centaines de ces candidats sont favorisés pour gagner leurs courses”.

L’élection de 2022 est très susceptible d’emporter au pouvoir des centaines de républicains déterminés à faire en sorte que l’élection de 2024 se déroule dans leur sens, quel que soit le décompte des voix. Pratiquement rien n’a été fait pour renforcer le système contre la chicanerie depuis le 6 janvier. Et si les républicains du Congrès refusaient de certifier les résultats dans les États clés, comme l’ont fait la majorité des républicains de la Chambre en 2020 ? Et si, lorsque Trump appelle les secrétaires d’État républicains ou les gouverneurs ou les superviseurs des élections en 2024, leur demandant de trouver les votes qu’il souhaite avoir ou de disqualifier les votes de son adversaire, ils essaient plus fort de se conformer ? Les possibilités de crise abondent.

Ici aussi, les fonctionnaires républicains qui n’adhèrent pas pleinement aux théories du complot de Trump peuvent se retrouver à rationaliser la conformité. C’est un film que nous avons déjà vu. La plupart des républicains de la Chambre qui ont voté contre la certification des élections de 2020 savaient que les affirmations de Trump étaient absurdes. Mais ils ont choisi de se cacher derrière la justification bizarre et évasive du représentant Mike Johnson pour voter alors que Trump exigeait qu’ils votent sans avoir besoin d’embrasser les choses qu’il a dites. La solution de Johnson était de suggérer que les changements apportés aux procédures de vote à l’époque de la pandémie étaient inconstitutionnels, rendant ainsi les résultats incertifiables. C’était absurde, et pire que ça, c’était de la lâcheté. Mais c’est un rappel que le problème n’est pas seulement les élus républicains qui forceraient une crise électorale. La menace habilitante est la masse beaucoup plus importante de leurs collègues qui ont déjà prouvé qu’ils ne feraient rien pour s’y opposer.

Toutes les crises ne commencent pas par une confrontation politique. Certains pourraient provenir d’un virus mutant vers une plus grande létalité. Certains pourraient provenir d’une planète se réchauffant en dehors de la bande étroite qui a favorisé la civilisation humaine. Certains pourraient provenir des ambitions expansionnistes des dictateurs et des autocrates. Les dernières années ont apporté des exemples frappants des trois. Mais surtout au cours de l’année écoulée, le Parti républicain s’est montré quelque part entre dédaigneux – et hostile envers – les préparatifs et les réponses que ces crises possibles exigent.

La semaine dernière, j’ai critiqué l’administration Biden pour ne pas avoir trouvé de voie partisane pour financer la préparation à une pandémie. Mais une telle voie n’était nécessaire que parce que le Parti républicain s’est tellement opposé aux efforts de préparation à la prochaine pandémie. Le budget du Comité d’étude républicain est un exemple frappant de la direction prise par le parti sur Covid. Ce n’est pas que les républicains soient pro-Covid. Mais l’énergie du parti est très anti-anti-Covid. Cela comprend politique après politique attaquant les mandats de vaccination, les pouvoirs d’urgence et les vaccinations pour les enfants. Mais dans ses plus de 100 pages, je n’ai rien trouvé proposant des moyens de nous assurer que nous sommes mieux préparés à la prochaine menace virale.

Il est facile d’imaginer ce que pourraient être de telles politiques : le gouvernement a été lent à autoriser certains nouveaux traitements et tests, lourd dans ses efforts pour distribuer de l’argent à la recherche, et pas aussi innovant qu’il aurait pu l’être dans le déploiement de la technologie pour surveiller de nouveaux et les maladies émergentes. C’est une critique libertaire, et non libérale, du gouvernement. Mais le budget du comité d’étude ne propose aucune discussion sur la façon dont la déréglementation pourrait favoriser une meilleure réponse la prochaine fois.

Et il n’y a pas que le Covid. Les républicains ont longtemps été sceptiques quant aux efforts de préparation au changement climatique. Le budget du comité d’étude est épais avec des plans pour accélérer l’extraction des combustibles fossiles et empêcher les dollars fédéraux de soutenir les accords de Paris sur le climat. Les républicains ont été, dirons-nous, divisés dans leurs affections pour Vladimir Poutine, mais au moins dans les premiers jours de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, beaucoup ont soutenu les efforts pour soutenir l’Ukraine. Mais McCarthy a suggéré que les républicains réduiraient l’aide à l’Ukraine s’ils gagnaient en novembre, et il est loin d’être le seul à vouloir voir les États-Unis se retirer du conflit.