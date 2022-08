Avis | Voici comment les États-Unis se tiendront avec Taiwan

La Chine emploie également des tactiques économiques coercitives contre toute nation ou entreprise qui ne correspond pas à la politique anti-Taïwan de Pékin, allant jusqu’à imposer un embargo commercial à la Lituanie pour avoir accueilli un bureau de représentation taïwanais à Vilnius. Compte tenu du rôle de Taïwan en tant que « fonderie du monde » pour la fabrication de micropuces avancées, la volonté de Pékin de menacer les chaînes d’approvisionnement et de prendre potentiellement en otage l’économie mondiale est un sujet de préoccupation pour la prospérité et la sécurité des États-Unis et celles de nos alliés et partenaires. .

Pire encore, Taïwan fait également face à une armée chinoise agressive, qui semble déterminée à se préparer à une invasion dans les années à venir.

Le renforcement militaire rapide de la Chine avec de nouvelles technologies et des armes déployées contre Taïwan menace de déstabiliser tout l’Indo-Pacifique. Il y a des incursions militaires chinoises quasi quotidiennes dans la zone de défense aérienne de Taïwan et des manœuvres dangereuses et dangereuses de la marine chinoise destinées à contraindre et à intimider Taïwan en haute mer également. Il y a quelques semaines à peine, 29 avions militaires chinois, dont six bombardiers, ont survolé la zone de défense aérienne de Taïwan – envoyant un message clair d’un blocus potentiel – avant de retourner à la base. Ce ne sont pas les actions d’une nation ayant une politique de maintien de la paix et de la stabilité. Ce sont les actions d’une nation résolue à l’agression.

De plus, les récentes menaces de Pékin concernant le voyage de la présidente Nancy Pelosi à Taiwan étaient aussi prévisibles qu’elles étaient révélatrices de la truculence de M. Xi. Mais les États-Unis doivent être clairs : utiliser sa visite comme excuse pour le son et la fureur performatifs n’est simplement que cela : un prétexte pour des mesures plus agressives que la Chine s’apprête à prendre de toute façon. C’est pourquoi Mme Pelosi a eu raison de ne pas laisser la Chine décider qui peut et ne peut pas visiter Taiwan. Le résultat des fanfaronnades de Pékin devrait être de renforcer la détermination à Taipei, à Washington et dans toute la région. Il existe de nombreuses stratégies pour continuer à résister à l’agression chinoise ; il existe un accord bipartisan clair du Congrès sur l’importance d’agir maintenant pour fournir au peuple taiwanais le type de soutien dont il a désespérément besoin.