Avis | Voici à quoi ressemble la victoire de l’Ukraine

Même au milieu des bombardements intensifs de leurs villes, les Ukrainiens sont provocants. La destruction sauvage du réseau électrique du pays et la violence aveugle contre les civils ont semblé renforcer la détermination occidentale à soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ». Mais beaucoup en Europe et aux États-Unis, y compris un groupe de législateurs démocrates qui sont revenus sur leur appel à intensifier les négociations américaines avec le Kremlin, ont commencé à se demander comment se termine la guerre de la Russie contre l’Ukraine. De tels signaux contradictoires sont regrettables car l’Ukraine a une idée très claire de ce que la victoire impliquera.

La bataille pour l’Ukraine dure maintenant depuis huit ans et huit mois, commençant par l’annexion de la Crimée et l’établissement de régimes fantoches du Kremlin dans le Donbass et explosant, le 24 février 2022, en une invasion à grande échelle. L’agression non provoquée de la Russie contre l’Ukraine fait partie du plan du Kremlin visant à subjuguer l’un des plus grands États européens et à projeter son pouvoir sur l’Europe par la force brutale. La lutte de l’Ukraine pour revendiquer sa souveraineté vise à priver la Russie de ce qu’elle considère comme son droit d’imposer ses aspirations néo-impériales à son voisin.

La victoire de l’Ukraine nécessitera la défaite de l’armée russe sur le territoire ukrainien, y compris en Crimée. Les avancées récentes de l’Ukraine prouvent qu’il ne s’agit plus d’un rêve lointain. La Russie lutte pour contrôler la ligne de front de 800 milles qui s’étend de la côte de la mer Noire aux villes minières du nord-est de l’oblast de Louhansk. En septembre, des troupes ukrainiennes mieux entraînées, bien équipées et très motivées reprennent l’initiative stratégique. Kyiv a récupéré plus de territoire dans sa contre-offensive que la Russie n’en a gagné ces derniers mois. La restauration de l’Ukraine aux frontières internationalement reconnues de 1991 est un objectif de l’armée ukrainienne. Il a le soutien total des citoyens, dont seulement 8 % sont prêts à céder un territoire en échange de la paix.

Les combats sont féroces, en particulier dans la région de Donetsk, mais même les unités de combat les plus capables de Russie ne parviennent pas à avancer alors même qu’elles continuent d’être plus nombreuses que les soldats ukrainiens. Pour l’emporter, Kyiv a combattu intelligemment, provoquant l’effondrement de la ligne de front en attaquant loin derrière les lignes ennemies. Les lance-roquettes HIMARS fournis par les États-Unis ont permis cette stratégie. Des opérations de tromperie sophistiquées, comme dans l’oblast de Kharkiv autour d’Izium, ont mis les Russes en fuite et fourni davantage de ravitaillement aux troupes ukrainiennes en progression. Si la dynamique actuelle se poursuit, l’Ukraine semble certaine d’entrer à Kherson.