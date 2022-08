Avis | Voici à quoi devraient ressembler les politiques scolaires de Covid cette année

Des millions d’enfants ont «disparu» des écoles pendant la pandémie de coronavirus – totalement introuvables. Les scores en lecture et en mathématiques ont chuté. Il y a eu une crise de santé mentale chez les jeunes. Il existe des inégalités dans les impacts de Covid et la perte d’apprentissage selon la race, l’origine ethnique et le revenu familial. Plus d’un million de personnes en Amérique sont mortes de Covid-19 et plus de 200 000 enfants ont perdu un ou les deux parents. Les prévisions de Covid endémique dans ce pays sont de 100 000 décès par an.

Tout cela nous saute aux yeux alors que nous entrons dans la quatrième année scolaire de l’ère Covid. Et cela nous laisse avec une lourde question avec laquelle de nombreuses écoles sont aux prises : quelles politiques Covid les écoles devraient-elles utiliser cet automne ?

Les Centers for Disease Control and Prevention et les États individuels sont sur le point de répondre à cette question, avec des conseils à venir très bientôt. Voici comment j’y pense : En tant que scientifique en santé publique. En tant que personne qui a passé près de 20 ans à effectuer des évaluations des risques liés aux dangers environnementaux intérieurs. En tant que père de trois enfants d’âge scolaire et oncle de 15 ans.