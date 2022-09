En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception intelligente à changement de couleur

Quelques caméras décentes

Autonomie et charge solides de la batterie Les inconvénients Performances médiocres

Conception à arêtes vives

Funtouch OS n’est pas le meilleur Notre avis Le Vivo V25 est un milieu de gamme attrayant avec un design accrocheur aux couleurs changeantes et un appareil photo compétent, mais il se situe derrière les meilleurs de sa catégorie dans tous les domaines clés. Vous pouvez obtenir des performances plus rapides, un affichage plus précis des couleurs et même un meilleur appareil photo pour un prix similaire.

Tout comme le Vivo V23 avant lui, le Vivo V25 est un milieu de gamme élégant à bords plats avec un design accrocheur aux couleurs changeantes et une caméra selfie exceptionnellement avancée.

Tout comme le Vivo V23, nous ne savons pas exactement si vous verrez le V25 sortir au Royaume-Uni. La marque chinoise a certainement joué vite et lâche avec ses plans de lancement mondial ces dernières années.

Alors, est-ce que ce milieu de gamme vaut la peine de tenir pendant un an avec autant d’alternatives exceptionnelles – sans parler de celles largement disponibles ?

Conception et construction

Arrière en verre à couleur changeante

Design attrayant mais net à bords plats

Pas de haut-parleurs stéréo de prise casque 3,5 mm

La chose la plus saisissante à propos de la conception du Vivo V25 est son panneau arrière en verre Fluorite AG à changement de couleur. Bien sûr, vous pouvez toujours le spécifier en noir élégant, mais ce serait ennuyeux.

Optez pour Sunrise Gold ou, comme je l’ai fait ici, Surfing Blue, et vous aurez droit à un petit tour de magie chaque fois que le soleil se lèvera. Lorsqu’il est soumis à une forte lumière UV, la couleur change.

Dans le cas de mon modèle bleu, il passe du bleu ciel clair au bleu océan profond. Bloquez cette lumière de certaines sections du panneau arrière et vous créerez un petit motif bicolore à l’arrière du téléphone.

Gimmicky ? Vous pariez que c’est le cas. Mais nous approuverons toute tentative de conception nouvelle, en particulier dans l’espace téléphonique abordable. Realme a également adopté cette astuce pour la gamme Realme 9 Pro, bien sûr, mais je dirais que le Vivo V25 est le téléphone le plus beau dans l’ensemble.

Mis à part la capacité de changement de couleur, le Vivo V25 ressemble un peu au Vivo V23. Il a la même forme iPhone-esque et des bords plats en plastique brillant.

J’ai eu un petit problème avec ces bords, qui avaient un effet “râpe à fromage” légèrement abrasif. Idéal pour lutter contre la peau rugueuse, peut-être, mais pas propice à une expérience de maintien confortable à long terme.

Vivo a cette fois supprimé la large encoche semblable à celle de l’iPhone au profit d’une seule encoche en forme de larme. Ironiquement, sa ressemblance avec les anciens téléphones bon marché fait en fait que cette petite encoche semble plus datée que l’exemple plus gros de son prédécesseur.

Un autre choix malheureusement rétrograde est le haut-parleur unique sur le bord inférieur du V25. Avec de nombreux rivaux de milieu de gamme optant pour un son stéréo approprié, cela semble un peu régressif. Il n’y a pas non plus de prise casque 3,5 mm, donc les audiophiles à petit budget voudront peut-être chercher ailleurs.

C’est un téléphone raisonnablement compact à 159,2 x 74,2 x 7,8 mm et il pèse 186 g. Ce n’est pas léger, exactement, mais ce n’est pas non plus trop lourd.

Dans l’ensemble, c’est un beau design, mais peut-être pas le plus invitant au quotidien.

Écran et haut-parleurs

Écran AMOLED de taille moyenne

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Haut-parleur mono décevant

Un autre élément partagé avec le Vivo V23 est l’écran de 6,44 pouces du Vivo V25. Cela peut être considéré comme de taille moyenne selon les normes d’aujourd’hui.

Encore une fois, il s’agit d’un panneau AMOLED dynamique avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est moins fluide que l’écran du Poco F4, égal à celui du OnePlus Nord 2T et meilleur que celui du Pixel 6a.

C’est un écran très agréable à utiliser, avec une luminosité maximale raisonnable (avec luminosité automatique désactivée) de 481 nits dans le paramètre d’écran Normal par défaut, et avec des couleurs claires et percutantes.

Ce n’est pas l’affichage le plus fidèle aux couleurs, du moins en termes sRGB classiques. J’ai mesuré un Delta E de 2,61 lors du passage au mode couleur professionnel supposément plus naturel du téléphone, ce qui n’est pas génial. Pratiquement tous ses rivaux de milieu de gamme se rapprochent beaucoup plus du chiffre idéal de 1 ou moins.

Si vous préférez, passer au Vivo V25 Pro vous donnera un écran AMOLED de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Comme mentionné précédemment, vous obtenez un seul haut-parleur orienté vers le bas avec le Vivo V25, ce qui est un peu décevant. C’est clair et assez fort, mais il manque de punch bas de gamme et, évidemment, une bonne séparation stéréo.

Spécifications et performances

Jeu de puces Dimensity 900 médiocre

Un pas en arrière par rapport au V23 et loin derrière ses rivaux de milieu de gamme

5G

Le Vivo V25 fonctionne sur une puce MediaTek Dimensity 900. Curieusement, il s’agit en fait d’un downgrade sur le Dimensity 920 du Vivo V23.

Vous avez le choix entre 8 ou 12 Go de RAM, ce qui est suffisant dans les deux cas. Mais cette rétrogradation du processeur est regrettable. Cela ne représente pas un énorme recul en termes de performances — ce sont deux puces très similaires — mais un pas en arrière c’est quand même un pas en arrière.

Ce qui est peut-être plus inquiétant, c’est que le Vivo V25 a pris encore plus de retard sur ses rivaux de milieu de gamme. Un score multicœur Geekbench 5 moyen de 2069 est juste un peu en deçà de son prédécesseur, mais massivement derrière le Pixel 6a, OnePlus Nord 2T et Nothing Phone (1).

C’est une histoire similaire dans chacun de nos tests GPU GFXBench, le Vivo V25 étant bien en deçà des meilleurs milieu de gamme du marché.

En termes de stockage, vous avez le choix entre 128 ou 256 Go, et il n’y a pas de potentiel d’extension. C’est à peu près la même chose que le parcours d’un mid-ranger 2022.

Appareils photo

Selfies décents

Amélioration des performances en basse lumière grâce à l’OIS

Verres secondaires oubliables

Alors que le Vivo V25 déçoit en termes de performances, il le compense au moins partiellement dans les enjeux de la caméra.

Son appareil photo principal de 64Mp est capable de prendre des photos lumineuses, nettes et bien exposées dans un bon éclairage, et des résultats assez décents lorsque la lumière baisse pour démarrer.

Cela est aidé par l’ajout bienvenu d’OIS, qui manquait notamment dans le Vivo V23. Il rend le mode Nuit capable de capturer des clichés suffisamment clairs, contrairement à son prédécesseur.

Ne vous méprenez pas, ce n’est toujours pas un système de caméra aussi impressionnant que le OnePlus Nord 2T avec son énorme capteur principal phare, ou le Pixel 6a avec son traitement d’image de qualité supérieure. Mais c’est toujours un interprète solide dans la plupart des domaines.

Il y a aussi un appareil photo ultra-large 8Mp ici, mais ce n’est pas particulièrement génial. Les détails et la plage dynamique ne sont pas à la hauteur de la norme de l’appareil photo principal, et j’ai remarqué une bonne quantité de bruit dans le ciel que j’ai capturé. C’est l’accord habituel avec les téléphones moins chers, essentiellement, tout comme l’inclusion d’un appareil photo macro 2Mp inutile.

La caméra selfie est cependant assez puissante. Il a peut-être perdu le capteur secondaire du Vivo V23, mais l’unique appareil photo 50Mp est toujours plus que capable dans un bon éclairage, aidé par une large ouverture f/2.0. Nous parlons ici de beaucoup de détails et d’une exposition décente, éloignez-vous simplement de ces horribles effets d’embellissement.

Autonomie et charge de la batterie

Autonomie de la batterie toute la journée

Charge filaire 44W

Pas de charge sans fil

Vivo a augmenté la capacité de charge avec son nouveau milieu de gamme, de 4200 mAh dans le Vivo V23 à 4500 mAh dans le Vivo V25.

C’est un autre interprète solide qui vous permettra de passer confortablement une journée complète. Au cours d’une journée d’utilisation modérée de 16 heures, avec trois heures et 10 minutes de temps d’écran, j’ai constaté qu’il me restait 57 % d’une charge complète.

En d’autres termes, le Vivo V25 vous durera une journée d’utilisation intensive et potentiellement deux jours complets d’utilisation plus légère. Cela correspond essentiellement à des rivaux de milieu de gamme comme le OnePlus Nord 2T.

Dans le test de batterie PCMark Work 3.0, le Vivo V25 a duré 12 heures et 5 minutes. C’est juste un peu mieux que le Vivo V23, et bien mieux que le Nothing Phone (1) et le Samsung Galaxy A53.

Vivo est resté avec son chargeur 44W, qui est fourni dans la boîte. D’après mon expérience, il est capable de faire passer le V25 de vide à 68 % en 30 minutes, et jusqu’à 100 % en un peu plus d’une heure.

C’est mieux que le Pixel 6a et le Nothing Phone (1), qui ne sont pas livrés avec un chargeur dans la boîte, mais il est bien en deçà du OnePlus Nord 2T avec son chargeur de 80 W. Néanmoins, il devrait être suffisamment rapide pour satisfaire la plupart des clients.

Il n’y a pas de charge sans fil, mais ce n’est pas inhabituel pour un milieu de gamme. Le Nothing Phone (1) ou le vieil iPhone SE grinçant sont vos seuls paris si vous comptez cela comme une exigence pour votre argent durement gagné.

Logiciels et applications

Android 12

Système d’exploitation Funtouch

Aucun mot sur le support

Le Vivo V25 fonctionne sur Android 12 prêt à l’emploi, mais son Funtouch OS 12 personnalisé continue de vendre le package global à court.

J’apprécie que mon modèle de test ne soit pas immédiatement destiné au marché britannique ou européen, il est donc peu probable que l’ensemble de logiciels fourni corresponde exactement à ce qu’un public occidental obtiendrait. Les goûts de Lazada, Shopee et Viu, par exemple, sont destinés au marché malaisien.

Laissant de côté les applications préinstallées (et les goûts de TikTok, Netflix, Facebook, Twitter et LinkedIn apparaîtraient probablement dans un modèle britannique comme ils le font ici), le look de Funtouch OS 12 n’a tout simplement pas suivi le rythme de Material You de Google. améliorations.

Il existe maintenant au moins un système en place pour faire correspondre les couleurs de l’interface utilisateur avec les couleurs de votre fond d’écran choisi, bien qu’il manque toute la nuance du système Android 12 de Google. Sinon, je classerais généralement Funtouch aux côtés de ColorOS d’Oppo, MIUI de Xiaomi et Magic UI d’Honor. Pas mal exactement, mais un peu meh.

Nous n’avons rien entendu non plus sur les garanties de mise à jour du firmware, ce qui nous amène à penser qu’il n’y en aura pas beaucoup.

Prix ​​et disponibilité

Le Vivo V25 est maintenant disponible dans 20 territoires en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Cependant, il n’y a pas de plans fermes pour le sortir au Royaume-Uni ou en Europe.

Sur la base des modèles précédents, nous ne retiendrons pas notre souffle. Le Vivo V21 5G est finalement arrivé au Royaume-Uni, mais seulement fin 2021, tandis que le V23 5G n’est apparu qu’en Europe continentale.

Lorsque le Vivo V21 5G a atterri ici au Royaume-Uni, son prix était de 399 £, ce qui pourrait être un bon indicateur de l’endroit où le Vivo V25 pourrait tomber s’il se dirigeait vers l’ouest. Cela le confronterait à une formidable concurrence dans le Pixel 6a, le OnePlus Nord 2T, le Nothing Phone (1) et le Samsung Galaxy A53 5G.

Si vous êtes en Inde, vous pouvez acheter le V25 pour 32 999 ₹ (environ 415 $ / 390 £) dans la boutique officielle Vivo. C’est pour le modèle 8/128 Go, mais vous pouvez également obtenir la version 12/256 Go pour 35 999 ₹ (environ 450 $ / 360 £).

Consultez notre tableau des meilleurs téléphones de milieu de gamme pour plus d’options.

Verdict

Comme son prédécesseur le Vivo V23, le Vivo 25 est un polyvalent compétent avec un design changeant de couleur particulièrement accrocheur. Et comme son prédécesseur, ce n’est tout simplement pas assez bon pour l’élever au sommet d’un marché de milieu de gamme de plus en plus concurrentiel.

Des rivaux tels que le Pixel 6a, le Nothing Phone (1) et le OnePlus Nord 2T offrent tous des performances nettement plus impressionnantes et des affichages aux couleurs plus précises, sans parler des systèmes de caméras plus impressionnants. Et probablement, un support logiciel plus long également.

Étant donné l’absence de plans de sortie fermes au Royaume-Uni et en Europe pour le V25, Vivo a peut-être lui-même conclu qu’il était imprudent de se battre avec de tels titans. Même si vous voyez le téléphone apparaître dans votre région, sachez que même s’il est loin d’être un mauvais téléphone, vous pouvez faire mieux pour votre argent.

