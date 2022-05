Avis | Uvalde, Buffalo et les armes semi-automatiques qui nous terrorisent

La personne accusée de la fusillade de Buffalo est descendue de son véhicule devant le supermarché Tops en ayant l’air d’entrer dans une zone de guerre. Il portait un gilet pare-balles, un équipement tactique et un casque. Il portait un fusil semi-automatique Bushmaster XM-15, modifié pour contenir des chargeurs de grande capacité. Il avait un fusil de chasse et une carabine dans sa voiture en guise de renfort.

Mais il n’avait pas besoin des armes de secours pour tirer rapidement sur quatre personnes dans le parking, tuant trois d’entre elles. Il n’en avait pas besoin pour tuer un garde de sécurité à l’intérieur du magasin dont la propre arme à feu n’était pas à la hauteur du gilet pare-balles. Il n’en avait pas non plus besoin pour tirer sur plusieurs autres personnes à l’intérieur du magasin. Le fusil d’assaut semi-automatique, qui aurait été acheté dans un petit magasin d’armes pour moins de 1 000 dollars, était tout ce dont il avait besoin pour commettre son massacre.

D’autres assaillants qui ont épousé les croyances de la suprématie blanche, comme l’homme accusé d’avoir tué 11 personnes à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh en 2018, et un autre accusé d’avoir tué plus de 20 personnes dans un Walmart à El Paso en 2019, ont utilisé des armes à feu semi-automatiques. Il en a été de même pour le tireur suprémaciste blanc qui a tué neuf fidèles noirs dans une église de Caroline du Sud en 2015.

Les armes et équipements de type militaire sont également les cartes de visite des milices privées extrémistes aux États-Unis, dont l’idéologie antigouvernementale et la vision insurrectionnelle du deuxième amendement ont entraîné une augmentation de l’intimidation et de la coercition.

Non autorisées et illégales, ces milices privées encouragent leurs membres à posséder des fusils d’assaut. Ils portent souvent un équipement de style militaire (similaire à celui du suspect de tir de Buffalo) et s’entraînent aux techniques paramilitaires. Des membres de milices armées ont pénétré de force dans les capitales des États de Boise, Idaho, et de Lansing, Michigan. Ils ont usurpé le rôle des forces de l’ordre, prétendant protéger les droits des manifestants du premier amendement lors du rassemblement “Unite the Right” à Charlottesville, en Virginie. ., en 2017, et s’engageant dans des patrouilles frontalières d’autodéfense au Texas, au Nouveau-Mexique et en Arizona. Des membres de la milice faisaient partie de ceux qui ont attaqué le Capitole des États-Unis le 6 janvier, cherchant à perturber le décompte des votes du Collège électoral, et auraient été prêts à faire appel à une «force de réaction rapide» lourdement armée juste à l’extérieur de Washington.

L’affaire d’armes dissimulées en attente d’une décision de la Cour suprême présente la première question importante du deuxième amendement à être examinée par les juges depuis 2008. Bien qu’elle implique une contestation de la validité des restrictions de port dissimulées de longue date de New York, les arguments avancés par le les challengers, s’ils sont acceptés, pourraient remettre en question d’autres restrictions de sécurité des armes à feu. Les signataires du mémoire sur la sécurité nationale – y compris d’anciens responsables de la sécurité nationale de carrière et nommés politiquement, ont été unis pour exhorter le tribunal à examiner les menaces à la sécurité nationale et à la sécurité publique posées par un accès facile aux armes à feu.

Cet avertissement n’est pas nouveau.

Nicholas Rasmussen, ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, a averti lors de sa démission en 2017 : « Nous nous trouvons dans une situation plus dangereuse car notre population d’extrémistes violents n’a aucune difficulté à accéder à des armes assez mortelles. Et au début de 2021, Christopher Wray, le directeur du FBI, a déclaré à un comité sénatorial que l’extrémisme violent à motivation raciale était “la plus grande partie de notre portefeuille de terrorisme intérieur” dans l’ensemble, avec la tendance des “extrémistes violents de la milice”.