Avis | Uvalde a besoin de nos prières après la fusillade de l’école élémentaire de Robb

Il est difficile de résumer à quel point la réponse à cette tragédie à Uvalde a été profondément religieuse. Le pasteur Jaime Cabralez de Jesus Christ Revealed Ministries m’a dit qu’il s’était rendu sur la place de la ville peu après la fusillade et que 150 personnes se sont présentées spontanément pour prier. Pendant que je me promenais dans la ville, les gens priaient. Des adolescents tenaient des pancartes sur la rue Main indiquant « Prières pour Uvalde ». Sam Garza m’a dit que des groupes de prière surgissaient dans toute la ville.

Il y a un dicton dans la tradition chrétienne qui vient de la pratique monastique : « Ora et labora ». Priez et travaillez. Elle nous dit que la prière et le travail, la contemplation et l’action se tiennent et s’informent mutuellement. À Uvalde, j’ai entendu à plusieurs reprises que « la prière est puissante ». Je crois que. Et je crois que par la prière, Dieu nous envoie dans le dur labeur d’aimer les autres, en action et en politique. J’ai prié pour Uvalde et les victimes là-bas. Je pense aussi que nous avons désespérément besoin de restrictions beaucoup plus strictes sur les armes à feu aux États-Unis et qu’il s’agit d’une question morale urgente. En tant que prêtre et en tant que mère, je crois qu’il est impératif que les législateurs agissent pour empêcher la prochaine fusillade de masse et régler le problème des armes à feu en Amérique.

Pourtant, dire que nous avons besoin d’une action politique ne veut pas dire que cela suffira jamais. Nous avons également besoin de salles de jeux pour les jeunes. Nous avons besoin de personnes qui se présentent et restent avec les familles en difficulté jusque tard dans la nuit. Nous avons besoin de gens qui aiment leur ville et leur église et qui consacrent leur vie aux gens qui les entourent. Et nous avons besoin de cœurs changés.

La tâche qui attend les pasteurs que j’ai rencontrés à Uvalde est d’être présents, de réconforter, de pleurer et de prier, pour les mois et les années à venir. La prière est ce qui a donné de la force aux hommes et aux femmes alors qu’ils aidaient à rechercher des enfants disparus et s’asseyaient avec des voisins en deuil. La prière est ce qui a conduit une église méthodiste à s’assurer que les enfants ont un endroit pour jouer à des jeux tout l’été. La prière est ce qui a encouragé une église à offrir des lits aux hommes et aux femmes sans abri. Cela les a poussés à faire une croix et les Wong à traverser le Texas pour laisser une note d’encouragement à une ville en crise. La prière est ce qui a permis à cette petite communauté de se rassembler, de planifier et de tenir une veillée, de faire le deuil.

L’Amérique a toujours été une nation de zèle religieux et une nation de violence, et la façon dont ces réalités ont interagi est souvent complexe et douloureuse. La foi en Amérique est compliquée. Elle motive parfois l’action courageuse mais aussi l’inaction. Cela favorise l’unité, mais même au sein des communautés religieuses, les gens sont profondément en désaccord. Il produit des actes d’amour à couper le souffle mais peut aussi être manipulé à des fins cyniques. Cela entraîne des changements personnels et politiques et cela peut être une échappatoire.

Uvalde est en deuil et a le cœur brisé. Certains veulent un renouveau. Certains veulent des services de santé mentale. Certains veulent le contrôle des armes à feu. Mais toutes les personnes à qui j’ai parlé étaient d’accord sur une chose : elles pourraient utiliser vos pensées et vos prières.