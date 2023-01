Avis | Une visite révélatrice des enseignements oubliés de Martin Luther King Jr.

Il est difficile de penser à une figure plus célèbre du XXe siècle que Martin Luther King Jr.

Il a un mémorial national à Washington, DC Son anniversaire est l’un des 11 jours fériés fédéraux. Et ses paroles et son héritage sont régulièrement évoqués par les politiciens des deux grands partis.

Mais le paradoxe de l’héritage de King est que si beaucoup le vénèrent, très peu le lisent réellement. La plupart d’entre nous peuvent citer une poignée de ses citations les plus célèbres, mais les enseignements réels de King couvrent cinq livres, d’innombrables discours et sermons, et des années de correspondance détaillée.

Il n’y a peut-être aucun chercheur travaillant aujourd’hui qui étudie la philosophie politique du Dr King aussi profondément que Brandon Terry. Terry est professeur associé de sciences sociales John L. Loeb à Harvard, où il se spécialise dans la pensée politique noire. Il est co-éditeur de « To Shape a New World : Essays on the Political Philosophy of Martin Luther King, Jr. », éditeur de « Fifty Years Since MLK » et auteur de nombreux articles populaires et académiques sur la politique politique de King. pensait. Son travail s’engage à sauver les nuances des philosophies du Dr King et à forcer une confrontation avec ce que King a réellement dit et cru, plutôt qu’avec ce qu’il est venu représenter.