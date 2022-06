Avis | Une seule image de la violence armée pourrait aider à changer les mentalités

Les foules ont grandi et grandi à l’extérieur du palais de justice, tous pour soutenir Depp, beaucoup arrivant à la suite de ce qu’ils ont vu se dérouler sur TikTok. Et comme il s’agissait d’un procès civil et non pénal, le jury n’a pas été séquestré. Bien qu’il ait été dit au jury de ne pas regarder les nouvelles ou les médias sociaux ou de discuter de l’affaire, il est difficile d’imaginer que certaines d’entre elles n’ont pas percé. TikTok était si massivement pour Depp qu’après le procès, un compte officiel Johnny Depp TikTok est apparu et a publié une vidéo de victoire triomphale remerciant tous ses fans de TikTok qui l’ont soutenu.

Les audiences du 6 janvier se déroulent à la télévision aux heures de grande écoute. Le problème est que moins de gens regardent la télévision aux heures de grande écoute que par le passé. Quelle devrait être la stratégie des médias sociaux pour le comité?

Je vis et respire les médias et la culture pop et pourtant je n’avais aucune idée que les audiences étaient diffusées aux heures de grande écoute. Je trouve maintenant la plupart de mes actualités sur les réseaux sociaux et peut-être que les publications sur les réseaux sociaux inciteront certains à se connecter, mais beaucoup n’ont même pas accès à la télévision en direct et se contentent de tout diffuser. Donc, en ce qui concerne le comité, il doit avoir une équipe de médias sociaux solide et agile qui sait comment prendre des moments rapides et les faire sortir de manière à capter l’attention des gens.

La clé est la vitesse et la créativité en termes de ce qui captera l’attention des gens et se propagera ensuite. TikTok est conçu pour les moments viraux. Cela est en partie dû aux fonctionnalités intégrées à la plate-forme qui permettent aux créateurs de duo ou d’assembler des vidéos ou d’ajouter leur propre commentaire. Si le comité utilise simplement TikTok comme un autre moyen de diffuser les audiences sans prêter attention aux nuances de la plate-forme, cela ne captera pas l’attention de la communauté qu’il recherche.

Il est difficile d’imaginer la représentante Liz Cheney faire un TikTok, alors vers qui elle et les autres devraient-elles se tourner pour une communication numérique efficace ?

Je n’ai pas encore vu un politicien utiliser TikTok d’une manière qui ne soit pas louable, pour être honnête. Cela pourrait peut-être être dû au fait que la nature inhérente de TikTok est l’authenticité et la créativité – ce qui ne vient pas à l’esprit lorsque l’on pense à la politique et aux politiciens. La Maison Blanche a fait un excellent travail en faisant venir des influenceurs pour faire passer le message du vaccin et, même si cela en soi est devenu quelque chose dont il faut se moquer dans des programmes comme «Saturday Night Live», cela a eu un impact et a engagé la jeune génération. . La génération TikTok ne se tourne pas vers les politiciens pour le leadership, l’inspiration ou l’influence. Ils se tournent vers les célébrités (celles qui sont capables de parler le « langage TikTok »), et vers d’autres créateurs et influenceurs, pour le meilleur ou pour le pire. Cela ne veut pas dire que cette génération ne se soucie pas du pays – de plus en plus d’activisme se manifeste via les canaux sociaux et des manifestations sont organisées en ligne et hors ligne via ces canaux. Les politiciens comme Liz Cheney devraient impliquer des personnes qui comprennent ce qui résonne avec la prochaine génération et ne pas essayer de fabriquer quelque chose pour qu’il apparaisse organique ou authentique.