Avis | Une renaissance politique est nécessaire pour que l’Amérique rurale prospère

Nous avons également besoin d’idées politiques audacieuses. Cela signifie renforcer les capacités des gouvernements et des institutions locales et faire des investissements pluriannuels à grande échelle afin qu’ils disposent du personnel, de l’expertise et des partenariats nécessaires pour réaliser leur vision.

Les décideurs commencent à reconnaître la nécessité de mieux soutenir les régions en retard. Une expérience telle que le récent Build Back Better Regional Challenge, géré par l’US Economic Development Administration, propose un modèle. Ce concours de subventions de 1 milliard de dollars soutient 21 partenariats régionaux avec des investissements pluriannuels substantiels (entre 25 et 65 millions de dollars) pour leur donner une bonne occasion de transformer leurs économies locales ; quelques-uns d’entre eux sont essentiellement ruraux.

Le programme pilote Recompete, autorisé par la CHIPS and Science Act, offre la perspective d’une aide à la préparation suivie d’importantes subventions pluriannuelles aux communautés en difficulté où l’emploi accuse un sérieux retard. Il vient de recevoir un financement initial dans les récents crédits omnibus, mais rien ne stipule que les zones rurales en bénéficient. Même la Millennium Challenge Corporation lancée en 2004 par le président George W. Bush, qui a adopté une approche rigoureuse et fondée sur des données probantes qui a aidé à transformer la pratique du développement international, offre un exemple de ce qui est possible.

La politique rurale est une question sur laquelle républicains et démocrates devraient pouvoir trouver un terrain d’entente pour travailler ensemble. Le nouveau Congrès présentera une opportunité concrète alors qu’il entreprendra d’adopter un nouveau Farm Bill en 2023, un texte législatif majeur renouvelé environ tous les cinq ans qui, entre autres, autorise les programmes de développement rural au ministère de l’Agriculture.

Pourtant, les premières indications signalent des combats très médiatisés sur les bons d’alimentation, les subventions agricoles et les investissements dans la conservation – et une attention limitée au développement rural.

La réautorisation de l’Administration du développement économique présente une autre opportunité. Son autorisation a expiré en 2008 et des conversations pour la renouveler ont commencé au Congrès actuel mais n’ont jamais atteint la ligne d’arrivée. Le nouveau Congrès peut rouvrir ce processus pour examiner sérieusement le rôle du gouvernement fédéral dans la promotion de la revitalisation économique des communautés laissées pour compte.

Une chose est claire : les ajustements sur les bords resteront inefficaces. Une discussion politique sérieuse devrait dominer les ondes. L’Amérique rurale est à l’écoute de la façon dont le leadership et les ressources publiques peuvent mieux soutenir le renouveau économique et social des communautés rurales, mais elle entend surtout le silence.

Tony Pipa est chercheur principal au Center for Sustainable Development de la Brookings Institution et dirige la Reimagining Rural Policy Initiative, qui vise à transformer la politique américaine pour mieux permettre un développement équitable et durable dans l’Amérique rurale.