Avis | Une ode aux librairies et à la lecture promiscuité

En avril, Elizabeth Harris rapportait pour le Times que contre toute attente, les ventes de Barnes & Noble étaient en hausse. Et les ventes de livres en particulier – par opposition à ses autres offres, comme les cadeaux et les jeux – ont augmenté de 14% par rapport au début de la pandémie. Harris a écrit: “Aujourd’hui, pratiquement toute l’industrie de l’édition soutient Barnes & Noble.”

La résurgence de Barnes & Noble est une victoire, non seulement pour nous, les enfants nostalgiques des années 90, mais pour les lecteurs en général. Et pour notre discours social. Les algorithmes d’Amazon nous vendent des livres, mais ils nous conduisent rarement à ces trésors cachés que, par hasard, nous découvrons dans une librairie. Dans les magasins physiques, nous pouvons littéralement tomber sur des idées que nous n’aurions jamais trouvées autrement.

J’habitais près d’une librairie « radicale » autoproclamée à Austin. C’est le genre d’endroit où je pourrais tomber sur un livre sur les contributions queer au mouvement ouvrier ou aux mouvements anarchistes à travers le monde. Je suis une maman avec une fourgonnette et je suis un prêtre anglican. Ce ne sont probablement pas les livres qu’Amazon choisirait pour moi, c’est précisément pourquoi j’ai adoré passer du temps dans les petites allées farcies de ce magasin. Je repartirais avec un livre sous le bras, des pages pleines de perspectives que je n’aurais jamais rencontrées autrement.

Barnes & Noble n’a peut-être pas une réserve de livres aussi radicale et diversifiée, mais elle offre la possibilité de découverte d’une manière que les algorithmes et les écrans ne peuvent tout simplement pas. Nous avons besoin de libraires indépendants, mais à ce stade, nous avons besoin de toutes les librairies physiques que nous pouvons obtenir. Nous avons besoin d’autant d’occasions que possible de rencontrer des livres dans la nature, hors ligne, des livres que nous pouvons ramasser et être surpris, des livres dans des espaces que nous pouvons parcourir et partager avec les autres.

Donc, bien que je sois attiré par les librairies à cause de ma nostalgie, il y a plus que cela. Je crois aux librairies en partie parce que je crois au pluralisme. Je crois que nous avons besoin d’idées diverses, de visions du monde concurrentes et de revendications de vérité mutuellement exclusives discutées profondément et respectueusement dans notre culture. Je crois que les meilleures, les plus vraies et les plus belles idées montent au sommet, et à cause de cela, je crois que, comme le dit mon amie Karen Swallow Prior, faisant écho à John Milton, nous devons « lire de manière promiscuité ».

Mais nous ne rencontrons généralement pas la même profondeur de diversité idéologique parmi les livres en ligne. Je vais sur Amazon avec un livre en tête, je l’achète. C’est ça. Pas de navigation, pas de journée à parcourir des étagères pleines d’auteurs dont je n’ai jamais entendu parler. Bien sûr, il existe des listes sur Amazon, comme “Découvrez votre prochaine lecture” ou “Produits liés à cet article”, et je suis reconnaissant qu’ils soient là. (Après tout, je suis un auteur qui veut que les gens achètent mes livres “partout où les livres sont vendus”.) Mais en fin de compte, les livres que je rencontre en ligne sont sélectionnés pour moi, juste moi.