Avis | Une ode à Stacey Abrams

Comme la Bible raconte l’histoire, Moïse délivre son peuple de la servitude et l’amène à la “terre promise”, mais malgré tous ses efforts, il n’est pas autorisé à entrer. Il doit la contempler de loin.

Ceci, je le crains, est l’histoire de Stacey Abrams. Elle a construit l’énorme machine d’inscription des électeurs et de participation qui a aidé Joe Biden à porter la Géorgie en 2020, et a aidé l’État à élire ses premiers sénateurs juifs et noirs, Jon Ossoff et Raphael Warnock, donnant aux démocrates le contrôle du Sénat. Si Warnock remporte son second tour le mois prochain, elle aura aidé les démocrates à renforcer leur contrôle sur la chambre.

Il serait facile d’être cynique ici et de dire qu’une femme a fait le travail et que maintenant un homme en profite à nouveau. Mais cela masque le fait que ce qu’Abrams a donné à la Géorgie et au pays était tellement plus important que n’importe quel concours, le sien inclus.

La Géorgie est un État transformé. Les Géorgiens libéraux ont goûté au pouvoir, et il n’y a pas moyen de revenir en arrière. Ce n’est plus une possibilité fantasque, un espoir et une prière parmi des personnes prisonnières de leur désavantage numérique. La Géorgie a maintenant la preuve et la validation que non seulement elle pourrait être inversée, mais a été renversé.