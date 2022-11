Avis | Une MAGA America serait laide

Si vous ne ressentez aucun sentiment d’effroi à la veille des élections de mi-mandat, vous n’y avez pas prêté attention.

On peut parler des enjeux conventionnels de ces élections – leurs implications pour la politique économique, les grands programmes sociaux, la politique environnementale, les libertés civiles et les droits reproductifs. Et ce n’est pas mal d’avoir ces discussions : la vie continuera quoi qu’il arrive sur la scène politique, et les politiques gouvernementales continueront d’avoir un impact important sur la vie des gens.

Mais moi, au moins, je me sens toujours au moins un peu coupable lorsque j’écris sur l’inflation ou le sort de Medicare. Oui, ce sont mes spécialités. Se concentrer sur eux, cependant, ressemble un peu à un déni, ou du moins à une évasion, alors que les enjeux fondamentaux en ce moment sont si existentiels.

Il y a 10 ou 20 ans, ceux d’entre nous qui avertissaient que le Parti républicain devenait de plus en plus extrémiste et antidémocratique étaient souvent qualifiés d’alarmistes. Mais les alarmistes ont été justifiés à chaque étape, de la vente de la guerre en Irak sous de faux prétextes à l’insurrection du 6 janvier.