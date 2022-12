Avis | Une fois que vous voyez la vérité sur les voitures, vous ne pouvez pas l’ignorer

Dans le domaine de la consommation, les voitures sont devenues des pièges à dettes étroitement liés. Le paiement mensuel moyen d’un prêt automobile a dépassé les 700 $ pour la première fois cette année, ce qui n’inclut pas les frais d’assurance ou d’entretien. Les prêts à risque et les durées de prêt plus longues allant jusqu’à 84 mois ont entraîné un doublement de la dette de prêt automobile au cours de la dernière décennie et une augmentation notable du nombre de conducteurs qui sont «à l’envers» – devant plus d’argent que leurs voitures ne valent. Mais, encore une fois, la douleur n’est pas uniformément répartie. Les sociétés de financement automobile facturent souvent aux consommateurs non blancs des taux d’intérêt plus élevés que les consommateurs blancs, tout comme les assureurs.

Les acheteurs anciennement incarcérés dont les cotes de crédit sont déprimées par l’inactivité sont particulièrement de la viande rouge pour les concessionnaires et les prêteurs prédateurs. Au cours de nos recherches, nous avons parlé à de nombreux acheteurs de ce type qui ont trouvé plus facile, à leur sortie de prison, d’acquérir des voitures chères que d’obtenir un appartement abordable. Certains, comme LeMarcus, un Brooklynite noir (dont le nom a été changé pour protéger sa vie privée en vertu de directives de recherche éthiques), ont découvert que des prêts étaient facilement disponibles pour un véhicule de luxe mais pas pour la voiture plus pratique qu’il voulait. Même avec des amis et de la famille prêts à l’aider avec un acompte, après avoir passé environ cinq ans en prison, son pointage de crédit a rendu impossible l’obtention d’une Honda ou “une voiture ordinaire”. Au lieu de cela, s’appuyant sur un ami pour cosigner un prêt, on lui a proposé un prêt à taux d’intérêt élevé sur une Mercedes E350 d’occasion. LeMarcus savait que c’était une mauvaise affaire, mais le concessionnaire lui a dit que la banque qui aurait financé une Honda “voulait une base plus solide, un bon crédit, que les revenus montraient plus”, mais que pour financer la Mercedes, elle “était en fait disposée à travailler avec les personnes ayant un crédit et des acomptes inférieurs. Nous avons interrogé de nombreuses autres personnes anciennement incarcérées qui ont suivi un chemin similaire, pour voir ensuite leurs voitures récupérées.

LeMarcus était “riche en voiture, pauvre en argent”, une condition courante et précaire qui peut avoir de graves conséquences juridiques pour les conducteurs à faible revenu, tout comme quelque chose d’aussi simple qu’un excès de vitesse. Un billet de 200 $ est un moyen de dissuasion sans signification pour un gestionnaire de fonds spéculatifs de Greenwich, dans le Connecticut, qui est arrêté sur le chemin du club de golf, mais cela pourrait être un coup dévastateur pour ceux qui tondent les fairways du même club. S’ils ne peuvent pas payer rapidement, ils feront face à des pénalités en cascade. S’ils ne peuvent pas prendre un jour de congé pour comparaître devant le tribunal, ils risquent un mandat d’arrêt ou la perte de leur permis pour dettes. Les juges des tribunaux locaux contournent régulièrement la loi du pays (dans des décisions de la Cour suprême comme Bearden c.Géorgie et Timbs c.Indiana) en ne tenant pas compte de la capacité du contrevenant à payer sa dette de circulation. À la demande des agences de recouvrement, elles délivrent également des mandats d’arrêt ou d’outrage pour non-comparution en justice pour des dettes de prêt auto impayées. Avec peu d’autres options pour se rendre au travail, des millions d’Américains font le choix de continuer à conduire même sans permis, ce qui signifie que leur prochain arrêt routier pourrait les conduire en prison.

Le chemin qui mène d’une simple amende routière à l’insolvabilité financière ou à la détention est de plus en plus encombré en raison de la propagation de la police des revenus destinée à générer des revenus à partir des contraventions, des frais de justice et de la confiscation des avoirs. Pressés financièrement par les politiques d’austérité, les responsables extraient les fonds de ceux qui sont le moins en mesure de payer. Ce n’est pas seulement une façon horrible de financer les gouvernements; c’est aussi une forme d’imposition détournée et régressive qui contourne la contribution des électeurs.

Les contrôles routiers meurtriers, les prêts prédateurs à caractère racial, la police des revenus ont tous fait l’objet d’un examen public ces derniers temps, mais ils sont généralement considérés comme des domaines distincts d’injustice, plutôt que comme les systèmes imbriqués qu’ils sont. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le voir : un contrôle routier peut entraîner des amendes ou une arrestation ; le temps passé derrière les barreaux peut entraîner une reprise de possession ou un faible pointage de crédit ; un score faible entraîne plus de dettes et moins de capacité à payer les amendes, les frais et les surtaxes. Présentée comme une sorte de libération, la possession d’une voiture – presque obligatoire dans la plupart des régions du pays – est devenue pour beaucoup un moyen de capture et de contrôle.