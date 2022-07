Avis | Une fillette de 10 ans subit le résultat prévisible d’une interdiction d’avortement

Peu de temps après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, une obstétricienne et gynécologue de l’Indiana nommée Caitlin Bernard a raconté à The Indianapolis Star un appel qu’elle avait reçu d’un médecin de l’Ohio. Le médecin de l’Ohio avait une patiente de 10 ans qui était enceinte de six semaines et trois jours. Une loi de l’Ohio interdisant l’avortement après la détection d’une activité cardiaque fœtale – généralement vers la sixième semaine de grossesse – venait d’entrer en vigueur, de sorte que la jeune fille devait traverser les frontières de l’État pour obtenir des soins. Le rapport, illustrant l’impact macabre des interdictions d’avortement, est devenu viral, et Joe Biden l’a mentionné dans un discours.

La droite, cependant, s’est rapidement convaincue que l’histoire était douteuse et probablement fausse. Le site Web conservateur PJ Media a affirmé vendredi dernier que le compte contenait “de nombreux éléments d’un canular”. Lundi, le procureur général républicain de l’Ohio, Dave Yost, est allé sur Fox News pour dire qu’il n’avait connaissance d’aucun rapport de police concernant une victime de viol âgée de 10 ans. “Plus vous en apprenez à ce sujet, plus cela devient incroyable”, a déclaré l’hôte, Jesse Watters.

Un éditorial du Wall Street Journal mardi a qualifié le rapport de “fantaisiste”, notant que “personne n’a été en mesure d’identifier la fille ou où elle vit”, comme si cette information devait être publique. “Hé, alors ont-ils attrapé le gars qui a violé le garçon de dix ans de l’Ohio?” l’écrivain de la National Review Michael Brendan Dougherty tweeté la semaine dernière, apparemment sarcastiquement.