Avis | Une doctrine Biden pour le Moyen-Orient est en train de se former. Et c’est grand.

La refonte en cours témoigne d’une prise de conscience du fait que nous ne pouvons plus permettre à l’Iran de tenter de nous chasser de la région, d’Israël à l’extinction et de nos alliés arabes à l’intimidation en agissant par l’intermédiaire de mandataires – le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et les milices chiites en Irak – tout en Téhéran reste tranquillement les bras croisés et ne paie aucun prix.

Et, simultanément, cela témoigne d’une prise de conscience que les États-Unis n’auront jamais la légitimité mondiale, les alliés de l’OTAN et les alliés arabes et musulmans dont ils ont besoin pour affronter l’Iran de manière plus agressive à moins que nous ne cessions de laisser le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu maintenir notre politique. en otage et nous commencerons à construire une Autorité palestinienne crédible et légitime qui pourra un jour gouverner efficacement Gaza et la Cisjordanie et, en tant que bon voisin d’Israël le long des frontières définitives, ils négocieront ensemble.

Nader Mousavizadeh, fondateur et PDG de la société de conseil géopolitique Macro Advisory Partners et conseiller principal du secrétaire général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, décrit cette nouvelle doctrine Biden comme « la stratégie du double calcul ».

« Vous bluffez stratégiquement l’Iran et, en même temps, vous vous lancez dans une initiative sans précédent visant à jeter les bases d’un État palestinien démilitarisé, d’une manière que les États-Unis n’ont jamais fait auparavant », a déclaré Mousavizadeh. « Chaque piste a besoin de l’autre pour réussir. Chaque piste renforce et justifie l’autre. Repousser l’Iran et ses mandataires de manière renforcée et soutenue renforce la sécurité d’Israël et celle de nos alliés arabes. Associer cela à un engagement américain authentique et audacieux en faveur d’un État palestinien nous donne la légitimité pour agir contre l’Iran et les alliés dont nous avons besoin pour être le plus efficace possible. Cela isole également l’Iran militairement et politiquement.

Je pense que c’est tout à fait vrai. Il est grand temps pour les États-Unis de dénoncer le bluff de l’Iran et de Netanyahu.