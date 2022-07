Avis | Une décision de l’extérieur de la Cour : ” Honte ” aux juges

Pour l’éditeur:

Concernant « Les jeunes femmes qui luttent contre le droit à l’avortement » (première page, 3 juillet) :

En tant qu’infirmière de travail et d’accouchement à haut risque, j’ai trouvé les opinions exprimées par ces jeunes femmes profondément troublantes. Même les jeunes en bonne santé risquent la morbidité et la mortalité en conséquence directe de la grossesse. Forcer les gens à avoir des grossesses non désirées, même avec un soutien émotionnel et financier, est traumatisant ; leur faire perdre la vie et leurs moyens de subsistance à cause des complications d’un accouchement involontaire est inhumain.

Il n’y a pas de point de vue féministe qui inclut le fait de forcer une personne à subir des lésions organiques permanentes, une invalidité ou la mort. J’ai vu des femmes mourir sur des tables de salle d’opération et dans des salles d’accouchement. Et d’autres mourront à cause des actions de Kristin Turner, une militante anti-avortement, et de personnes comme elle.

Meghan Thompson-Wilda

Chicago

Pour l’éditeur:

Oh ces jeunes femmes qui se payent le luxe d’être anti-choix, voire anti-contraception. Ils ne vivaient pas dans les temps d’avant. Ils ne se sont pas battus pour le droit de contrôler leur propre corps. Ils n’escortaient pas les femmes à travers la foule hurlante dans les cliniques.

Et leur optimisme que le pays fournira d’une manière ou d’une autre des ressources aux femmes forcées de mener à terme une grossesse non désirée ! Ouah. Eh bien, j’espère qu’ils n’apprendront pas à la dure ce que c’est que de ne pas contrôler sa fertilité. Mais je crains qu’ils ne le fassent.

Anne Broc

Brosser Prairie, Laver.

