Avis | Une contagion que les États-Unis et la Chine craignent tous les deux : l’un l’autre

Pendant des années, les gens se sont conformés aux exigences du gouvernement, mais tranquillement, les indignités des tests PCR sans fin et les désagréments quotidiens se sont accumulés. Beaucoup pensaient que les barricades de Covid étaient à blâmer pour la mort d’au moins 10 personnes, dont des enfants, dans un incendie d’appartement à Urumqi en novembre. (Les autorités nient cela.) La vue de foules démasquées se délectant de la Coupe du monde a également fait comprendre aux gens que, contrairement aux descriptions désastreuses des médias d’État, le reste du monde jouissait à nouveau d’une existence relativement normale. Bouleversés et épuisés, les gens sont descendus dans les rues, exigeant la fin des confinements, forçant la main de M. Xi.

Les difficultés économiques de la Chine ont sans aucun doute été une motivation cruciale dans l’abandon par M. Xi de la course chimérique au “zéro Covid”. Pourtant, il sera difficile pour les responsables chinois d’éviter l’impression qu’ils se sont pliés aux demandes de libertés qu’ils avaient méprisées.

Et maintenant? Malgré toute l’énergie dépensée pour faire respecter les confinements, nettoyer Internet et surveiller les citoyens, la Chine n’a pas fait assez pour faire vacciner les gens ou augmenter la capacité des hôpitaux. Si les décès et les hospitalisations se multiplient alors qu’un public inégalement vacciné se mêle, les Chinois pourraient se plaindre que, malgré des années de rhétorique nationaliste, leurs dirigeants n’ont pas pris les mesures les plus évidentes pour protéger leur santé.

Mais laissons les gouvernements de côté et concentrons-nous sur les gens. À travers tous les aléas de la rhétorique et des programmes de leurs dirigeants, ni la population chinoise ni la population américaine ne sont restées fidèles au scénario attendu.

Les Chinois en ont eu assez d’un isolement sans fin et ont exigé, au prix de risques considérables, de plus grandes libertés civiles. Pendant ce temps, certains Américains ont déploré – malgré les preuves émergentes des dommages extrêmes causés à l’éducation et à la santé mentale des enfants par les fermetures – l’échec de leurs propres dirigeants à imposer des contrôles encore plus stricts.

Cela me rappelle quand j’ai été envoyé dans un lycée de Shanghai il y a des années pour rendre compte des candidats aux tests standardisés les mieux notés au monde. J’ai été surpris par l’humilité inattendue des experts chinois en éducation que j’ai interviewés. Ils craignaient que les étudiants n’apprennent pas à penser de manière créative – que la jeunesse chinoise, bien que techniquement parfaite, puisse encore avoir du mal à être compétitive dans des domaines qui nécessitent de l’innovation.

Les parents américains regardaient avec anxiété la formation STEM en Chine, mais les Chinois regardaient en arrière avec leurs propres inquiétudes.