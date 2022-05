Avis | Un vaccin nasal contre le Covid pourrait prévenir les infections

En attrapant les virus directement au site de l’infection, les anticorps induits par les vaccins nasaux peuvent donner au corps une longueur d’avance pour combattre le virus avant qu’il ne provoque des symptômes. Non seulement les vaccins nasaux pourraient être mieux placés pour prévenir les infections, mais ils peuvent également développer le même type de protection du système immunitaire que les autres vaccins, et même plus fort parce que cette mémoire immunitaire est à la porte d’entrée du virus. Ces vaccins peuvent établir des cellules B mémoire hautement protectrices, qui fabriquent des anticorps plus rapides et meilleurs contre les infections futures, et des cellules T mémoire, qui aident à tuer les cellules infectées et soutiennent la production d’anticorps.

Ces types de vaccins ont traditionnellement été considérés comme plus difficiles à fabriquer. La couche de mucus est une formidable barrière. Le corps ne génère pas non plus de réponse immunitaire robuste en pulvérisant simplement un vaccin conventionnel dans le nez. Le vaccin nasal approuvé contre la grippe, appelé FluMist, utilise des virus affaiblis pour pénétrer dans les cellules du nez et stimuler une réponse du système immunitaire. Mais cette approche n’est pas sûre pour une utilisation chez les personnes immunodéprimées.

La bonne nouvelle est que des scientifiques comme moi pensent que nous avons trouvé un moyen de contourner ce problème pour le SARS-CoV-2. Nous avons montré dans des études animales que nous pouvons pulvériser les soi-disant protéines de pointe du virus dans le nez d’un hôte précédemment vacciné et réduire considérablement l’infection du nez et des poumons ainsi que fournir une protection contre la maladie et la mort. La combinaison de cette approche avec les efforts en cours pour développer un vaccin unique pour une gamme plus large de coronavirus pourrait également offrir aux gens une protection contre les futures variantes.

Une grande question est de savoir combien de temps durerait l’immunité d’un vaccin nasal. Jusqu’à présent, dans les études sur les animaux, les anticorps et les cellules immunitaires mémoire persistent dans le nez pendant des mois. Si cette immunité diminue avec le temps, comme avec les autres vaccins, l’utilisation du spray nasal comme rappel – potentiellement en vente libre – tous les quatre à six mois peut être la plus logique pour cette pandémie. Cela présente des défis similaires à ceux des autres rappels, où l’absorption pourrait être beaucoup plus élevée, en particulier pour les groupes à haut risque. Encourager les gens à obtenir leurs rappels est essentiel. Mais la barrière pour un rappel de pulvérisation nasale peut être plus faible pour de nombreuses personnes que pour une injection à l’aiguille.

Le monde a désespérément besoin d’une stratégie vaccinale qui place les gardes immunologiques à l’extérieur des portes pour empêcher les envahisseurs viraux de nous infecter. Il existe plusieurs autres approches vaccinales nasales dans diverses phases d’essais cliniques. Et tous les succès que nous aurons dans le développement d’un vaccin nasal contre le Covid-19 ne se limiteront pas à ce seul virus. Les stratégies de vaccination par pulvérisation nasale peuvent également être appliquées à d’autres agents pathogènes respiratoires.

Bien qu’il reste certains obstacles, les avantages immunologiques et de santé publique potentiels des vaccins par pulvérisation nasale méritent qu’on s’y intéresse maintenant et pour les années à venir.