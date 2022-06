Avis | Un requiem pour la Cour suprême après la mort de Roe

Pour le tribunal, décider de s’attaquer à Roe v. Wade, en d’autres termes, était à l’opposé de l’activisme judiciaire. La décision de vendredi, quant à elle, était la quintessence de l’activisme judiciaire: une cour d’appel fédérale avait bloqué une loi du Mississippi au motif que l’interdiction de l’avortement après 15 semaines de grossesse était manifestement incompatible avec Roe et Casey. (Ces décisions protégeaient le droit à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale, soit environ 24 semaines.) L’État avait initialement demandé aux juges de décider si une interdiction de l’avortement avant la viabilité était toujours inconstitutionnelle. Malgré l’objection du juge en chef Roberts, l’opinion majoritaire est allée plus loin, éliminant le droit à l’avortement dans son intégralité.

Dans un accord, le juge en chef a souligné à quel point l’opinion majoritaire était agressive, écrivant : mais aussi expressément réaffirmé l’application de la doctrine du stare decisis. Il a ajouté que “sa décision dramatique et conséquente n’est pas nécessaire pour trancher l’affaire dont nous sommes saisis”.

Mais le juge Alito a décliné cet appel à la retenue. La « quête d’une voie médiane » par le juge en chef ne ferait que retarder le jour où nous serions obligés d’affronter la question que nous décidons maintenant », a écrit le juge Alito. « La tourmente provoquée par Roe et Casey se prolongerait. Il vaut bien mieux – pour ce tribunal et le pays – faire face au vrai problème sans plus tarder. »

Il y aura certainement des troubles maintenant, alors que les autoroutes du pays se remplissent de femmes désespérées de reprendre le contrôle de leur vie et à court de temps, peut-être suivies par des justiciers à travers les frontières de l’État. Mais la seule agitation causée par Roe et Casey était due au refus des militants, des politiciens et des juges nommés par les républicains d’accepter la validité des précédents. La référence du juge Alito à la « turbulence » ne m’a rien rappelé de plus que l’invocation du « carnage » par Donald Trump dans son discours inaugural. Il n’y avait pas de carnage à l’époque, mais il y avait un carnage à venir.

Quarante-neuf ans, c’est long, mais les vies professionnelles, dont la mienne, sont longues aussi. J’étais un journaliste fraîchement nommé au Times en 1969 lorsque j’ai reçu une mission pour écrire sur la controverse croissante sur l’avortement. Je me suis plongé dans la question, interviewant et apprenant des avocats des deux côtés du débat. Le 25 janvier 1970, le New York Times Magazine a publié mon article sous le titre « Question constitutionnelle : y a-t-il un droit à l’avortement ? C’était, je crois, le premier article d’une publication d’intérêt général à passer en revue les arguments constitutionnels naissants, et il a été assez largement réimprimé. Lorsque j’ai fini de lire la décision de vendredi en préparation de la rédaction de cet essai, j’ai réalisé que j’aurai fait la chronique de ce problème profond à travers tout son arc, une perspective que je n’aurais jamais pu anticiper.

Sauf, bien sûr, que l’histoire n’est pas finie. Bien que le juge Brett Kavanaugh ait proclamé avec un soulagement évident dans son opinion concordante que le tribunal se retirait désormais du tableau et « ne décidera plus comment évaluer les intérêts de la femme enceinte et les intérêts de la protection de la vie fœtale tout au long de la grossesse », c’est-à-dire probablement pas le cas. Ces femmes embêtantes continueront à avoir des problèmes : qu’en est-il des problèmes médicaux liés à la grossesse en dehors d’une mort imminente ? Râpé? Inceste? Des fœtus condamnés à mourir dans l’utérus ou peu de temps après la naissance ? Les jeunes adolescents seront-ils obligés d’avoir des enfants? Les femmes qui reçoivent un diagnostic prénatal d’anomalie fœtale grave seront-elles obligées de mettre au monde un enfant dont elles ne peuvent pas s’occuper adéquatement et pour lequel l’État porte peu d’intérêt postnatal ? Que se passe-t-il lorsque les États commencent à poursuivre non seulement les médecins mais aussi les femmes ?