Avis | Un pouvoir noir sans vergogne dans le Sud

Certains peuvent considérer la défaite de Stacey Abrams dans la course au poste de gouverneur et y voir un signe de prudence, que le « Vieux Sud » est bel et bien vivant. Mais je le vois différemment. Le pouvoir ne sera pas abandonné passivement. Ceux qui l’auront se battront comme des fous pour le conserver. Et dans cette lutte de pouvoir, ils gagneront certaines des batailles.

Chaque élection dépendra des candidats et des campagnes. La course entre Kemp et Abrams n’est pas un prédicteur de ce qui est possible. Les électeurs noirs de Géorgie ne cessent de se rappeler ce qui est possible lorsqu’ils concentrent leur attention et leurs efforts comme ils l’ont fait lors de ce second tour.

Ce type d’engagement – et la récompense de la victoire – est psychologiquement puissant. Une fois qu’un peuple aura goûté au pouvoir, au pouvoir d’État, il me semble qu’il sera difficile de s’en détourner. L’avoir commence à se sentir normal et attendu.

C’est une réalité que beaucoup dans ce pays craignent depuis des siècles. C’est une réalité que je savoure maintenant.