AVIS | Un ours déguisé en taureau ? Payer le prix de l’IA aux États-Unis

Le véritable défi pour les investisseurs consiste à séparer la réalité de la fiction en termes de potentiel de transformation de l’intelligence artificielle et à déterminer quel est le juste prix à payer pour l’incertitude, écrit Sean Neethling.

La narration est un moyen puissant d’interagir avec les gens et de relier les idées. L’une des histoires les plus captivantes sur les marchés financiers aujourd’hui repose sur le potentiel de transformation de l’intelligence artificielle (IA) et sur les entreprises les mieux placées pour bénéficier de cette technologie. Le véritable défi pour les investisseurs, compte tenu des niveaux actuels d’exubérance du marché, consiste à séparer la réalité de la fiction et à établir quel est le juste prix à payer pour l’incertitude.

Voici quelques exemples narratifs récents :

Jeff Bezos, PDG d’Amazon – « Nous sommes au début d’un âge d’or de l’IA. Les progrès récents ont déjà conduit à des inventions qui relevaient auparavant du domaine de la science-fiction. »

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet – « L’IA est l’une des choses les plus importantes sur lesquelles l’humanité travaille. Elle est plus profonde, je ne sais pas, que l’électricité ou le feu. »

Dan Loeb, CIO de Third Point – « Être un investisseur, c’est vivre constamment à l’intersection de l’histoire et de l’incertitude. »

Les Sept Magnifiques

Les actions américaines ont généré des rendements exceptionnels depuis le début de l’année, alimentés par les perspectives de croissance des entreprises axées sur le développement et l’intégration de technologies d’IA. L’accélération des performances a conduit à un nouveau marché haussier, qui peut être vaguement défini comme un rendement de 20 % ou plus par rapport aux plus bas du marché enregistrés au cours d’une année 2022 particulièrement volatile.

Le marché a inventé l’expression « The Magnificent Seven » pour faire référence à un groupe restreint d’entreprises disruptives, à forte croissance et peu capitalistiques qui conduisent le monde vers la quatrième révolution industrielle. Cette histoire est particulièrement convaincante et résonne avec le marché puisqu’il s’agit de marques reconnaissables dirigées par des PDG entrepreneurs qui se trouvent également être des conteurs charismatiques, comme le suggèrent les citations ci-dessus de Jeff Bezos et Sundar Pichai.

Il n’est pas facile de distinguer la réalité de la fiction, dans la mesure où les leaders actuels du marché sont des sociétés établies dotées de solides avantages concurrentiels, mais dont les valorisations semblent ignorer les perspectives de croissance particulièrement linéaires. Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft, Nvidia et Tesla pourraient bien être de magnifiques entreprises. Cependant, ils ne constituent pas nécessairement des investissements magnifiques si les investisseurs sont obligés de payer un prix trop élevé pour adhérer à une histoire susceptible de comporter plusieurs chapitres avec quelques rebondissements inattendus.

La théorie du « plus grand imbécile »

Mis à part les mesures de valorisation trop compliquées, le juste prix de tout actif est déterminé par le principe « acheteur consentant, vendeur consentant ». Les prix des actifs convergent généralement vers la juste valeur fondamentale à long terme, mais le sentiment des investisseurs contribue souvent à des fluctuations extrêmes des prix à court terme. Malheureusement, les marchés ne compensent pas les investisseurs en cas d’erreur, et ne tiennent pas non plus compte de leurs compétences ou de leur expérience.

La démocratisation des marchés financiers devrait en théorie être une bonne chose dans la mesure où elle permet d’accéder à un bassin plus diversifié d’investisseurs potentiels. Il convient toutefois de noter que les investisseurs moins expérimentés succombent souvent à l’euphorie du marché et sont plus susceptibles de continuellement augmenter les prix des sociétés dont les histoires sont particulièrement intrigantes.

C’est ce qu’on appelle familièrement la théorie du « plus grand imbécile ». Les rendements des investissements sont le résultat d’investisseurs moins informés (ou incités de manière plus perverse) qui paient des prix continuellement gonflés pour participer aux rallyes du marché. L’effet est que les valorisations se détachent des fondamentaux, car trop d’argent finit par chasser trop peu de bonnes idées. Si rien n’est fait, ce comportement peut entraîner des conséquences particulièrement graves à court et à long terme pour les investisseurs. C’est de cela que sont constitués les bulles boursières et les cycles d’expansion-récession.

Le prix n’est pas synonyme de valeur

La frénésie boursière pré-pandémique alimentée par les médias sociaux et les forums en ligne (comme Twitter et Reddit) a contribué aux pertes en capital permanentes des investisseurs dans des sociétés comme Gamestop, Blackberry et AMC. L’augmentation post-pandémique des nouvelles cotations soutenues par des sociétés de capital-investissement (PE) et de capital-risque (VC) a également donné des résultats particulièrement médiocres pour les investisseurs qui adhèrent au battage médiatique des entreprises technologiques à forte croissance qui perturbent les entreprises aux modèles économiques obsolètes.

Coursera et Udemy étaient deux sociétés Edtech qui ont mené la folie des introductions en bourse (IPO) en 2021 en tant que concurrents des établissements d’enseignement traditionnels. Les deux sociétés n’ont pas réussi à produire des résultats conformes aux attentes extrêmement élevées qui étaient intégrées dans leurs valorisations.

Les graphiques ci-dessus montrent que les rendements des introductions en bourse soutenues par le capital-investissement et le capital-risque ont été profondément négatifs après que l’activité des transactions a considérablement ralenti à la suite de la folie qui a vu des quantités importantes de capital allouées à ces sociétés en 2021. L’histoire encadrant leurs perspectives de croissance s’est avérée avoir beaucoup moins de substance. que ce que les acteurs du marché avaient prévu.

Bien que ces sociétés soient de bien moindre qualité que les principaux acteurs technologiques américains, le comportement actuel des investisseurs montre des niveaux similaires de prise de risque et de spéculation qui ont finalement contribué à leurs fortes baisses.

Cette fois, c’est différent… n’est-ce pas ?

Les leaders actuels du secteur technologique américain sont dans une bien meilleure position que les sociétés Internet qui ont fait faillite après l’éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. La cohorte actuelle est composée d’entreprises établies avec des modèles économiques durables soutenus par de forts effets de réseau et un taux de commutation élevé. frais. Leur capacité à capter les utilisateurs dans leur écosystème et à intégrer la technologie dans différents segments d’activité leur permet de tirer parti d’importantes économies d’échelle et de développer des avantages concurrentiels durables par rapport aux entrants potentiels du marché.

Il n’y a cependant aucune garantie que les opérateurs historiques établis deviendront les leaders du marché dans la course à l’IA. La nature de l’innovation fait qu’il n’est pas rare que les perturbateurs soient perturbés. Google était une entreprise relativement inconnue pendant la bulle Internet et est devenue un leader du marché, tandis que des entreprises comme Animaux.com, Alta Vista, Ask Jeeves et Infoseek sont tous tombés dans des souvenirs lointains.

Les entreprises technologiques évoluent également dans un environnement très complexe où les entreprises sont contraintes d’innover de manière répétée. Ces entreprises n’obtiennent pas de croissance gratuitement. Ils doivent identifier les projets les plus réalisables et consacrer des sommes substantielles à la recherche et au développement (R&D). Le coût d’opportunité de ces dépenses de R&D dans un environnement où le coût du capital a considérablement augmenté est particulièrement élevé. L’effet cumulé de l’allocation de capitaux coûteux à de mauvais projets peut nuire considérablement à la capacité de ces entreprises à simplement maintenir, voire accroître, leur part de marché.

La gestion de ces entreprises est bien plus complexe que les hypothèses linéaires que le marché formule quant à leurs perspectives de croissance. Aux niveaux de valorisation actuels, les investisseurs doivent intégrer un plus large éventail de résultats potentiels pour tenir compte de l’incertitude liée au développement, à l’intégration et à la mise à l’échelle des technologies d’IA.

Acheteur, méfiez-vous

La structure du marché joue également actuellement un rôle démesuré dans la performance du marché. Les indices pondérés par la capitalisation boursière ont tendance à surpondérer les actions extrêmement performantes, ce qui conduit à un univers d’investissement moins représentatif du marché dans son ensemble.

La pondération accrue de l’indice et la concentration dans les principales sociétés technologiques américaines exposent les investisseurs à un risque de baisse important dans le contexte actuel.

Le graphique ci-dessous compare les performances des principales sociétés technologiques américaines en utilisant une approche pondérée en fonction de la capitalisation et une approche équipondérée. Il montre que la contribution au rendement de ces sociétés est considérablement amplifiée par leurs pondérations plus élevées dans l’indice. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que tout changement significatif de sentiment amplifiera également les baisses. L’année 2022 a ouvert un chapitre sur la rapidité avec laquelle les marchés peuvent se vendre en cas de sentiment négatif des investisseurs.

Séparer les faits de la fiction

Les portefeuilles mondiaux de Morningstar Afrique du Sud sont sous-pondérés en actions américaines et en technologie américaine. Les rendements implicites sont inférieurs aux niveaux que les investisseurs devraient gagner pour les rémunérer de manière adéquate face à l’éventail de résultats potentiels, dans un marché volatil, dépendant des perspectives de croissance d’entreprises de haute qualité mais extrêmement complexes et dont les prix sont élevés.

Les marchés mondiaux sont actuellement soutenus par un groupe particulièrement restreint d’entreprises, dont les investisseurs ont intégré des résultats trop positifs à un moment où l’éventail des résultats potentiels est particulièrement large.

Bien que la plupart soient des entreprises de grande qualité, ces sociétés se négocient à des valorisations élevées et nécessiteront probablement des investissements continus importants pour développer et intégrer les technologies d’IA dans leurs modèles économiques.

La concentration de la technologie américaine dans les indices de marché suggère également qu’une prudence supplémentaire s’impose, car le risque de baisse au niveau global du marché est exagéré.

Même si le récent rallye des actions américaines répond à la définition technique d’un marché haussier, le marché rétracte largement les baisses enregistrées en 2022.

Intégrer l’histoire de l’IA dans la thèse d’investissement dans la technologie américaine a du mérite, mais il est particulièrement important de séparer les faits de la fiction et de maintenir un cadre d’évaluation qui tient compte de l’incertitude.

Sean Neethling est responsable des investissements chez Morningstar Afrique du Sud. Nouvelles24 encourage la liberté d’expression et l’expression d’opinions diverses. Les opinions des chroniqueurs publiés sur News24 sont donc les leurs et ne représentent pas nécessairement celles de News24.

