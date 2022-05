Avis | Un million d’Américains sont morts de Covid. Nous devons pleurer ensemble.

Début décembre 2020, les premiers vaccins ont été administrés aux États-Unis. Je me souviens d’être assis devant mon écran d’ordinateur en juin dernier, les larmes coulant sur mon visage de joie, alors que je regardais Lin-Manuel Miranda et Jimmy Fallon (avec plein d’autres stars de Broadway) annoncer, en chanson, la réouverture de Broadway devant un live public sur “The Tonight Show”. Je ne vais même pas être près de Broadway de si tôt, mais l’espoir que Miranda a offert cette nuit-là était palpable et triomphant.

En juillet, la ville de New York a organisé son premier défilé de téléscripteurs depuis le début de la pandémie. Le maire Bill de Blasio a déclaré : « Nous avons beaucoup à apprécier, car nous sommes bien avancés dans notre reprise. Nous avons beaucoup à célébrer et nous avons beaucoup de gens à célébrer. »

Mais depuis lors, nous avons vu des variantes majeures de Covid balayer l’Amérique et encore plus de décès. Il y a même maintenant environ un Américain sur six qui peut médicalement se faire vacciner et qui dit qu’il ne recevra “certainement” pas le vaccin, ce qui continue de faire grimper les taux de mortalité. Je me sens suspendu dans les airs – oscillant entre le sourire rassurant de Lin-Manuel Miranda et l’horreur de la mort sur la mort.

Une partie de la nature de la perte à cette échelle est qu’elle nous a tous touchés différemment. Il y a ceux dont la vie est revenue à la normale avec le travail en personne, l’église et l’école. Mais ceux qui ont perdu des membres de leur famille bien-aimés et des amis proches sont toujours au milieu d’un profond chagrin, qui ne peut et ne doit pas être précipité.

Cette asymétrie est douloureuse. Je me souviens du lendemain de la mort de mon père – je traversais un aéroport très fréquenté et je sentais qu’il était en quelque sorte impossible que les gens autour de moi continuent à vivre leurs journées ordinaires. Comment le monde peut-il continuer à avancer alors que mon propre monde a été brisé ? C’était horriblement mal.

Covid sera probablement avec nous sous une forme ou une autre pendant des milliers d’années. L’Amérique apprend lentement à vivre avec cette nouvelle maladie. Mais pour aller de l’avant, nous devons trouver des moyens collectifs, en tant que nation, en tant que villes, en tant qu’églises et en tant que communautés, de pleurer à travers le pays et de l’autre côté de l’allée, sans que cela ne devienne immédiatement un moment de conflit politique. C’est peut-être trop demander à notre nation, dans l’état actuel des choses, mais je pense que nous en avons quand même besoin.

Nous avons besoin d’une journée nationale officielle de deuil et de réflexion en réponse au Covid-19. Nous avons besoin de lieux de culte et d’organisations civiques de tous bords pour se joindre aux services commémoratifs et de lamentations, aux moments de silence ou aux cérémonies du souvenir. Nous, en tant que peuple, sommes fatigués. Nous sommes brisés. Nous avons enduré beaucoup de chagrin. Il doit y avoir un espace ritualisé et intentionnel pour reconnaître cela ensemble.