Avis | Un maçon reconstruit sa vie

Le mausolée de Cornelius Kingsland Garrison, avec une couronne géométrique enroulée autour de son toit en dôme strié, est l’une des structures les plus élaborées du cimetière Green-Wood de Brooklyn. L’été dernier, Francis Rosario, qui était alors un stagiaire en maçonnerie de 20 ans, avait pour tâche de redonner à la pierre tachée et émiettée du toit sa splendeur du XIXe siècle. Pour réussir, il devait obtenir la couleur et le motif imbriqué juste pour que le nouveau toit se fonde parfaitement dans l’original – un test de sa persévérance et de sa précision. “J’en étais tellement fier parce qu’après la teinture et la texturation, c’était identique”, a-t-il déclaré. “Nous avions perdu la trace du patch.”

Un programme de formation au cimetière a été la première expérience de M. Rosario avec la préservation historique. Il a appris les nombreuses étapes méticuleuses – mesurer, patcher, assortir les couleurs. C’était aussi exigeant physiquement. Pour M. Rosario, tout cela a rendu le travail plus agréable.

Mais la conservation n’était pas la première carrière qu’il s’imaginait. Au départ, son rêve était d’étudier l’ingénierie et d’utiliser ses compétences en mathématiques. M. Rosario a commencé le lycée en tant qu’étudiant spécialisé inscrit dans des cours de placement avancés, mais des problèmes à la maison ont fait dérailler ses études. L’ingénierie promettait la stabilité.