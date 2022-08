Avis | Un grand succès télévisé est un fantasme conservateur que les libéraux devraient regarder

Nous votons peut-être une fois par an, mais la plupart d’entre nous regardons la télévision tous les jours.

La culture pop en dit long sur les espoirs que nous avons pour la politique. Et dans une société politiquement polarisée et inégalitaire, nous exprimons nos identités politiques sous forme de goûts. Nous ne sommes pas seulement divisés en Amérique rouge et bleue. Nous nous divisons entre les gens de Fox contre les gens de CNN, la musique country contre les gens de hip-hop et la télé-réalité contre les drames de prestige. Les lignes ne sont pas fixes – il y a toujours des croisements – mais elles sont ancrées dans quelque chose de fondamental : l’identité. Nos Amériques imaginaires sont aussi divisées que nos cycles d’actualités.

“Yellowstone” de Paramount Network est un excellent exemple. Alors que le public libéral l’ignore pour la plupart, ce mastodonte de la télévision de prestige conservateur et savonneux engloutit sa part d’audience. Une enquête informelle de ma propre bulle de filtre en témoigne. Quand j’ai demandé mes quelque 220 000 abonnés Twitter pour les recommandations de télévision et de films, beaucoup ont proposé le tarif habituel primé et bourdonnant. «The Umbrella Academy» de Netflix, «The Boys» d’Amazon Prime, «Ted Lasso» d’Apple TV + et «Hacks» de HBO ont été donnés. Les chouchous critiques “Stranger Things”, “The Bear” et “Only Murders in the Building” complètent la liste. J’ai vu une seule personne suggérer “Yellowstone”, et uniquement en message privé. J’ose dire que ma bulle penche vers l’élite côtière.

Ces réponses asymétriques correspondent aux conclusions d’un document de travail rédigé par deux sociologues, Clayton Childress de l’Université de Toronto et Craig Rawlings de l’Université Duke. L’article s’intitule “Quand les goûts sont idéologiques : les fondements asymétriques de la polarisation culturelle”. Il fait partie du sous-domaine de la sociologie qui étudie comment la culture reflète et reproduit l’inégalité. Childress et Rawlings font ressortir plusieurs asymétries dans la façon dont les libéraux et les conservateurs consomment des objets culturels comme la musique et la télévision.