Avis | Un géant laitier saoudien en train de siphonner les eaux souterraines de l’Arizona

De nombreuses autres exploitations agricoles puisent gratuitement dans les réserves d’eau souterraines de l’État. Et la plupart d’entre eux appartiennent aux États-Unis. La société Riverview Dairy du Minnesota, par exemple, possède une ferme près de Sunizona, en Arizona, qui a tellement drainé l’aquifère que les résidents locaux ont vu leurs puits se tarir. Pendant ce temps, certaines fermes basées en Californie, confrontées à des réglementations plus strictes sur les eaux souterraines chez elles, cherchent à déménager dans l’Arizona voisin pour obtenir de l’eau bon marché. Ces entreprises et d’autres mégafermes peuvent se permettre de forer des puits profonds, chassant la nappe phréatique qui s’enfonce rapidement.

Et ce ne sont pas seulement les exploitations agricoles. D’autres secteurs comme l’exploitation minière et l’armée, qui ont une présence énorme dans l’État, bénéficient également des lois laxistes sur l’eau de l’Arizona. Il est difficile de savoir combien d’eau est utilisée par l’un des plus grands employeurs de l’État, Raytheon Missiles and Defence, qui, comme Almarai, a une présence en Arizona et en Arabie saoudite. Mais la fabrication de missiles a aussi un coût en eau. Et comme la luzerne de Fondomonte, le produit de Raytheon est expédié en Arabie saoudite.

Le scandale agricole saoudien a peut-être contribué à mettre en lumière la gravité de la crise de l’eau en Arizona, mais l’État devra aller plus loin pour s’attaquer à la cause profonde. L’Arizona doit appliquer les réglementations de pompage des eaux souterraines dans tout l’État, pas seulement dans ses zones métropolitaines. Ce ne sera pas facile. Cette année, des groupes d’intérêts spéciaux ont sabordé un effort beaucoup plus modeste qui aurait permis aux communautés rurales d’opter pour l’application de la loi sur les eaux souterraines. Selon toute vraisemblance, lorsque ces groupes devront payer des prix équitables pour l’eau, ils devront renoncer à cultiver des cultures gourmandes en eau comme la luzerne dans le désert. Ce genre d’approche de course vers le bas de l’eau en Arizona est insupportable aujourd’hui, si jamais elle l’a été.

L’Arizona est l’un des derniers endroits aux États-Unis qui devrait être imprudent avec ses ressources en eau. L’État dépend du fleuve Colorado, qui a été épuisé par la surexploitation et le changement climatique et a atteint des niveaux extrêmement bas cette année. Les gestionnaires de l’eau de sept États du bassin fluvial n’ont pas réussi en août à respecter un délai fédéral pour procéder à des réductions spectaculaires. En conséquence, le Bureau of Reclamation a ordonné à l’Arizona de réduire de 21 % sa consommation d’eau de la rivière. Les villes et les zones rurales de l’Arizona sont menacées si elles perdent l’accès à l’eau du fleuve Colorado et que leurs réserves d’eau souterraine s’assèchent également.

En août, Kris Mayes, alors candidat au poste de procureur général de l’État, a publié un plan en 16 points pour mettre fin à ce qu’il a appelé «l’accaparement saoudien de l’eau». Mme Mayes, qui a remporté de justesse les élections de novembre (bien que les résultats d’un recomptage automatique soient en attente), a quelques bonnes idées. Dans son plan, elle a promis de demander un remboursement pour l’utilisation sous-évaluée de l’eau et des terres d’Almarai depuis 2015, a exhorté le soutien aux comtés qui souhaitent gérer leurs eaux souterraines et a déclaré que la législature devrait mettre à jour le code de l’eau de l’Arizona pour éviter la surutilisation dans les zones rurales. Mais elle n’a pas clairement indiqué l’action dont elle avait besoin : la régulation des eaux souterraines dans tout l’État.