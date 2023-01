Avis | Un escroc me succède aujourd’hui au Congrès

Nous en savons maintenant plus sur ses fausses informations biographiques. Nous sommes consternés par ses flatteries insensibles et fallacieuses envers la communauté juive. Sa tournée d’excuses a été louable et continue de soulever des questions plus inquiétantes. Nous en apprendrons plus sur sa nouvelle richesse et ses divulgations financières douteuses et son financement de campagne alors que la presse, les forces de l’ordre et, idéalement, le comité d’éthique de la Chambre creusent. Mais nous en savons déjà assez.

Pourrait-il profiter de toute l’attention ? Ce nouveau venu inexpérimenté qui a fabriqué une grande partie de l’histoire de sa vie est maintenant mieux connu que la plupart des membres du Congrès, moi y compris. Il devient aussi connu que d’autres qui ont abusé de la confiance, comme Sam Bankman-Fried et Bernie Madoff. Tout comme eux, il semble avoir géré ses finances de manière très inhabituelle, voire illégale. Mais je dois me demander, après avoir vu son plaisir pour l’attention et son estime de soi, s’il aime que tout le monde connaisse maintenant son nom – même si c’est à cause d’un autre gros mensonge.

Les habitants de mon quartier organisent des rassemblements, signent des pétitions et appellent les dirigeants républicains à agir. Le district est un modèle de modération, considéré par la plupart des observateurs politiques comme un district à 50-50 avec des électeurs qui adoptent une attitude d’action. Ils n’aiment pas la partisanerie et apprécient le leadership du dire comme si c’était. Ils sont maintenant aux prises avec un menteur glissant et inexpérimenté qui le dit comme si ce n’était pas le cas. Ils ont tendu la main tous les jours pour demander : « Comment cela a-t-il pu arriver ? » et « Que pouvons-nous faire ? Nous comptons sur la presse pour continuer à creuser, les forces de l’ordre pour continuer à enquêter et la pression politique pour continuer à construire sur la Chambre.

Mais encore une fois, je crois que nous allons bien faire les choses. Tant de personnes paniquées sont venues me voir pendant la présidence de M. Trump, craignant que ses tactiques ne lui fassent gagner un deuxième mandat – et un mandat, rien de moins. Il a perdu. J’étais l’une des dernières personnes dans la chambre alors que l’émeute du 6 janvier s’intensifiait, et les gens craignaient légitimement que les insurgés réussissent. Nous avons certifié l’élection ce soir-là, et plus de 960 personnes ont été inculpées. Les négationnistes ont été résolument refoulés.

Une de mes répliques préférées du film de 2011 “The Best Exotic Marigold Hotel” est toujours restée avec moi : “Tout ira bien à la fin. Donc, si tout ne va pas bien, ce n’est pas encore la fin. C’est ce que je ressens pour l’Amérique en ce moment. Ce n’est pas une idée naïve; c’est ce qui nous permet de rester sains d’esprit et capables de continuer à avancer à l’ère de M. Santos et de M. Trump. Le système fonctionne – sinon tout de suite, du moins en fin de compte. Cela a fonctionné tout au long de notre histoire, et cela fonctionnera maintenant.

Tom Suozzi, un démocrate, représente le troisième district du Congrès de New York depuis 2017. Il est un ancien dirigeant du comté de Nassau et maire de Glen Cove à Long Island et s’est présenté à l’investiture démocrate au poste de gouverneur de New York en 2022.