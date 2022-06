Les récentes fusillades à Buffalo et à Uvalde, au Texas, indiquent que la violence armée et la manière d’y faire face sont une conversation que nous devons malheureusement continuer à avoir. Mais quelles politiques feraient une différence et arrêteraient certains de ces événements faisant de nombreuses victimes ?

Dans l’épisode d’aujourd’hui, l’animatrice Jane Coaston se concentre sur les solutions à la violence armée et sur les mesures qui aideraient spécifiquement à arrêter les fusillades de masse, en plus de réduire les homicides, les suicides et d’autres formes de violence armée. Les trois propositions politiques à débattre : les lois du drapeau rouge, les vérifications des antécédents et les limites d’âge.

Jane est rejointe par Charles CW Cooke, rédacteur principal pour National Review, et Alex Kingsbury, rédacteur en chef du Times Opinion et membre du comité de rédaction. Cooke n’est pas convaincu que les lois sur les armes résoudront le problème des armes à feu aux États-Unis. « Ce n’est tout simplement pas le cas que chaque resserrement de la loi sur les armes à feu améliore les choses. Ce n’est pas le cas », dit-il. De l’autre côté se trouve Kingsbury, qui estime que nous avons besoin de mesures de contrôle des armes à feu et qu’il est temps que le gouvernement trouve une solution au problème. “Je veux dire, vous ne pouvez tout simplement pas regarder le nombre de morts que les armes ont infligé à la société et dire que nous surréglementons les armes dans cette société”, a déclaré Kingsbury.