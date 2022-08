Avis | Un bas cynique pour le Parti démocrate

Personne ne suggère que cette intrigue est aussi dangereuse que les efforts de M. Trump et de ses alliés – qui comprennent des législateurs et des responsables républicains à travers le pays – pour renverser les normes démocratiques : faire pression sur les responsables de l’État en Géorgie pour concocter des votes pour M. Trump et enquêter sur les fausses allégations de fraude électorale ; égrener des listes de faux électeurs ; discuter d’idées pour falsifier le ministère de la Justice et renvoyer le procureur général par intérim ; intimider le vice-président pour violer son devoir constitutionnel ; fouetter les partisans dans une frénésie avant qu’ils ne marchent sur le Capitole le 6 janvier; et résister à s’engager dans un transfert de pouvoir pacifique à tant de tournants.

Comme le note M. Cooper, les enjeux du déroulement de l’expérience américaine n’ont jamais été aussi élevés. Bien sûr, la politique peut être une entreprise malpropre, dans laquelle abonde l’esprit de jeu. Mais même si cette tactique permet de gagner quelques sièges cette année, elle aura un prix élevé, menaçant la survie politique des quelques républicains qui sont prêts à reconstruire un parti de centre-droit fort qui interviendra pour protéger les normes démocratiques, un alternative dont les États-Unis ont désespérément besoin.

“C’est dégoûtant”, a déclaré le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois à propos de la stratégie démocrate dans une récente interview avec CNN. M. Kinzinger est un autre républicain qui a voté pour la destitution de M. Trump. “Vous allez faire gagner les négationnistes” en novembre. “Donc, même si je pense qu’un certain nombre de démocrates comprennent vraiment que la démocratie est menacée, ne venez pas me voir après avoir dépensé de l’argent pour soutenir un négationniste lors d’une primaire, puis venez me dire : ‘Où sont tous les bons républicains ? ?’”

Question juste. Vaincre les républicains modérés ne renforcera pas la nation. Cela signifiera qu’il y aura moins de chance pour l’émergence de dirigeants prêts à dénoncer et à condamner les actes répréhensibles de leur propre parti, comme l’ont fait Liz Cheney et Adam Kinzinger lors des audiences du 6 janvier. Cela risque de ne jamais voir un autre sénateur du GOP comme Lisa Murkowski défendre la codification de Roe contre Wade. Au quotidien, cela pourrait signifier la fin de la législation bipartite, comme la coopération qui a réuni le projet de loi sur les infrastructures de 1 billion de dollars l’année dernière.

Bien sûr, les démocrates veulent conserver leur faible majorité à la Chambre. Mais vendre des principes démocratiques pour le faire ? C’est un creux décevant pour le Parti démocrate. Le président Biden et les chefs de parti devraient renoncer à cette stratégie répugnante et risquée.