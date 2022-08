Avis | Un avenir énergétique propre est entre les mains du Congrès

Allumez les nouvelles du soir et il devient immédiatement clair que les Américains subissent les effets du changement climatique. La chaleur extrême et la sécheresse affectent des dizaines de millions de personnes, alors que les inondations et les incendies de forêt ravagent les communautés des Appalaches à la Californie. Dans les prochains jours, le Congrès a l’opportunité de faire face à la crise climatique tout en renforçant la sécurité énergétique de notre pays, en créant des opportunités pour les entreprises et en améliorant la vie des Américains. Nous ne pouvons pas nous permettre de le manquer.

L’Inflation Reduction Act de 2022 est peut-être la législation climatique la plus importante de l’histoire américaine. Il représente notre meilleure chance de construire un avenir énergétique plus propre, moins cher et plus sûr. Les sénateurs Chuck Schumer de New York et Joe Manchin de Virginie-Occidentale méritent beaucoup d’éloges pour avoir conclu cet accord, comme d’innombrables autres. De nombreux chefs d’entreprise et militants que j’ai connus grâce à Breakthrough Energy, l’organisation climatique que j’ai fondée en 2015 pour accélérer la transition énergétique propre, ont travaillé sans relâche pendant des décennies pour ce moment. Mais même s’il semble que la législation sera adoptée, le succès n’est pas garanti, il est donc essentiel de continuer à faire pression pour qu’elle soit adoptée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.

Bon nombre des technologies dont nous aurons besoin pour atteindre le zéro émission nette n’existent pas, en sont aux premiers stades de développement ou sont encore trop coûteuses pour être étendues. Dans le même temps, des technologies plus matures telles que les véhicules solaires, éoliens et électriques doivent être déployées plus rapidement dans davantage d’endroits. Grâce à des crédits d’impôt nouveaux et élargis et à une approche à long terme, ce projet de loi garantirait que les solutions climatiques essentielles bénéficient d’un soutien soutenu pour se développer dans de nouvelles industries.