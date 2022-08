Avis | Un an sous le régime taliban

Une nouvelle génération accepte lentement la réalité qu’elle ne pourra peut-être pas mener la vie à laquelle elle s’attendait. Les filles et les femmes qui avaient commencé à se sentir comme des êtres humains normaux sont à nouveau contraintes de redevenir prisonnières chez elles. Hommes et femmes, jeunes et vieux, vivent tous dans un état de peur et de traumatisme, avec une pauvreté et un chômage qui montent en flèche. Beaucoup d’entre nous, dont moi, croient maintenant que seul un miracle peut nous sauver.

Fatima Gailani

Mme Gailani est une dirigeante politique et militante des droits des femmes qui a précédemment été présidente de la Société afghane du Croissant-Rouge.

J’étais l’une des quatre femmes qui ont participé aux négociations de paix de la République islamique d’Afghanistan en 2020 à Doha, au Qatar. Au cours de ces entretiens, j’ai vu à quel point l’espoir de paix s’était estompé et le pouvoir des talibans sur le pays. Mais même maintenant, je ne suis pas convaincu que les négociations soient sans espoir.

Les gens aiment rejeter la politique, mais au cours des 40 dernières années, j’ai vu que – sans solution politique – nous perdons toujours. Voir le pays s’effondrer et tomber sous le contrôle des talibans a été très difficile. C’était un pur acte de force.

Au cours de ma vie, j’ai vu les communistes prendre le pouvoir. J’ai vu les moudjahidines prendre le pouvoir. J’ai maintenant vu les talibans prendre le pouvoir. Toutes ces tentatives de gouvernement ont finalement échoué parce qu’elles n’ont pas eu le soutien du peuple.

Pour former un véritable gouvernement afghan, le peuple afghan doit être impliqué. J’imagine un gouvernement où tout le monde a vraiment son mot à dire, où le gouvernement est façonné par le peuple lui-même. Si les talibans n’écoutent pas le peuple afghan, s’ils ne voient pas la réalité, ils seront perdants. La seule voie à suivre passe par l’unité. Notre pays a besoin d’être réparé. Nous devons nous unir.

Nahid Shahalimi est une militante, cinéaste et auteure afghane et rédactrice en chef de la prochaine collection « We Are Still Here : Afghan Women on Courage, Freedom, and the Fight to Be Heard ».

