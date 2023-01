Avis | Un accord pour aider l’Afrique du Sud est une percée pour le monde

La propre réponse de l’Amérique au changement climatique reste inadéquate, et les Américains en souffrent, mais même si les États-Unis cessaient de brûler des combustibles fossiles demain – comme par magie et complètement – cela n’entraverait pas beaucoup la marche du changement climatique. Le pays doit également aider le reste du monde à brûler moins de combustibles fossiles. L’Afrique du Sud est un endroit prometteur pour commencer.

L’Afrique du Sud a besoin de plus d’électricité. Les centrales électriques au charbon du pays sont régulièrement débordées par la demande, obligeant la compagnie nationale d’électricité, Eskom, à imposer des coupures de courant. Les coupures de courant ont été pires que jamais l’année dernière, laissant des millions de clients dans les grandes villes sans électricité pendant des heures d’affilée, perturbant l’économie et ralentissant la croissance. Pour produire plus d’électricité, Eskom achève deux centrales électriques au charbon qui seront parmi les plus grandes au monde, des projets qui ont été financés en partie par des milliards de dollars de prêts de la Banque mondiale.

La plupart des dirigeants du gouvernement sud-africain considèrent ces usines comme la fin d’une époque. Le changement climatique pèse de plus en plus lourd sur le pays. Comme de nombreux pays éloignés de l’équateur, l’Afrique du Sud connaît des changements drastiques de température et a été en proie à la fois à des sécheresses et à des inondations.

De nombreuses centrales électriques au charbon existantes du pays doivent être remplacées dans les années à venir, et la baisse rapide du coût de la production d’énergie éolienne et solaire signifie que les énergies renouvelables peuvent être remplacées par le charbon à un coût supplémentaire relativement faible. L’année dernière, le pays a fermé la première de ces anciennes centrales électriques. Il prévoit de construire un parc solaire et éolien sur le site, une fois de plus avec un financement fourni par la Banque mondiale.

Le paquet d’aide internationale actuellement en discussion avec les États-Unis et les partenaires européens est destiné à accélérer la transition énergétique. Selon les plans actuels du gouvernement sud-africain, qui visent à alléger le prix de l’électricité pendant la transition, les centrales électriques du pays produiraient encore 3,9 gigatonnes de carbone d’ici 2050. Un cabinet de conseil sud-africain, Meridian Economics, a estimé dans un rapport de 2020 que une transition plus rapide pourrait prévenir environ la moitié de ces émissions.