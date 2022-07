Avis | Trump : un morveux, mais pas un enfant

En quoi est-ce matériellement différent de ce que Trump a fait alors qu’il tentait d’annuler les résultats des élections de 2020 ? Toutes les autorités – Bill Barr, chef du ministère de la Justice ; avocats de la Maison Blanche ; et les responsables électoraux de l’État – lui ont dit qu’il avait perdu les élections, mais il a cherché d’autres opinions, celles qui confirmaient son propre point de vue.

Cela ne veut pas dire que la poursuite et la condamnation de Moïse étaient justifiées, mais plutôt pour illustrer que nous vivons dans deux réalités différentes de la justice pénale : les personnes sans pouvoir, en particulier les minorités et celles qui ne peuvent pas payer des avocats coûteux, sont prises au piège d’un système impitoyable et inflexible. alors que les riches et les puissants rencontrent un tout autre système, prudent jusqu’à la lâcheté.

Plus tôt cette année, la condamnation de Moses a été annulée parce qu’un juge a statué que le département de correction du Tennessee avait retenu des preuves, et le procureur a abandonné toutes les charges pénales contre elle.

Pourtant, à la fin de l’épreuve, Moses avait passé 82 jours en détention, temps qu’elle ne pouvait pas récupérer, et elle est désormais définitivement interdite de s’inscrire pour voter ou de voter dans l’État.

C’est la moindre des conséquences auxquelles Trump devrait faire face : il devrait désormais lui être interdit de participer au processus électoral.

Certaines des lois que Trump a peut-être enfreintes dans sa croisade pour annuler les élections – comme le complot visant à frauder le gouvernement – ​​sont plus compliquées qu’une inscription illégale des électeurs, mais c’est normal dans un système qui penche en faveur des riches et puissant. La petite délinquance est toujours plus facile à poursuivre que la délinquance en col blanc.