Avis | Trump Sics le GOP sur le FBI

En tant qu’autocrate dans l’âme, Trump se confond simplement avec la république. C’est pourquoi il n’a probablement jamais pensé qu’il commettait une sédition le 6 janvier lorsqu’il a poussé la foule à renverser le gouvernement qu’il dirigeait. Une partie de cette foule était Ricky Shiffer, qui a été tué par la police jeudi après avoir attaqué un bureau du FBI de l’Ohio après que Trump a dénoncé le raid de l’agence.

Trump est également un expert en projection. Comme l’a écrit Peter Baker dans The Times, “tout au long de ses quatre années à la Maison Blanche, M. Trump a tenté de transformer l’appareil d’application de la loi du pays en un instrument de pouvoir politique pour réaliser ses souhaits”. Maintenant, il accuse le FBI d’être une arme politique pour son successeur.

Cet égoïste désacralise notre démocratie, déchire le pays à son profit. Les e-mails de collecte de fonds déclamant à propos de la recherche du FBI sur Mar-a-Lago devraient être intitulés : « Ruin America So We Can Make Some Money Off It ! » (En fait, Rupert Murdoch pourrait l’utiliser comme chyron.)

Le gosse complètement gâté de la Cinquième Avenue, habitué à vivre dans des palais dorés et à tromper son chemin vers le succès, se présente comme la plus grande victime du monde. En dégradant les forces de l’ordre et en sapant le gouvernement, il perpétue sa vision sombre selon laquelle personne n’est légitime et tout le monde veut l’attraper, lui permettant de mentir et de tricher facilement.

L’un des aspects les plus délicieux de cela est que Merrick Garland, l’homme que Mitch McConnell a tenu à l’écart de la Cour suprême, est désormais celui qui pourrait traduire Trump en justice.

Trump se plaint toujours que quelqu’un d’autre devrait avoir des ennuis, pas lui. Vendredi, il a publié une affirmation sans fondement : « Le président Barack Hussein Obama a conservé 33 millions de pages de documents, dont la plupart sont classifiées. Combien d’entre eux concernaient le nucléaire ? Le mot est, beaucoup!