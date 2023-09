Avis | Trump s’en sortira en snobant les conservateurs sur l’avortement

En outre, Trump s’est notamment présenté comme un arbitre neutre plutôt que comme un défenseur et un leader des conservateurs sociaux.

Eh bien, il y a toujours l’argument selon lequel la politique en matière d’avortement devrait être décidée au niveau de l’État, n’est-ce pas ? Trump ne s’en est pas sorti puisqu’il a dénoncé, dans les termes les plus durs, l’interdiction de six semaines signée par Ron DeSantis en Floride.

« Je pense que ce qu’il a fait est une chose terrible et une terrible erreur », a-t-il déclaré à propos de cette législation qui constitue une ambition politique de longue date de son propre parti. La condamnation de Trump s’étend naturellement aussi à l’Ohio, à la Géorgie et à l’Iowa, qui ont des lois similaires, voire à des gouverneurs ayant la témérité de se présenter contre lui à l’investiture présidentielle républicaine.

Le gouverneur Ron DeSantis a signé en Floride une interdiction de l’avortement pour six semaines que Donald Trump a dénoncé dans les termes les plus sévères. | Bryon Houlgrave/AP Photo

Jusqu’à présent, la réaction aux remarques de Trump a été modérée dans la majeure partie de la droite sociale, ce qui est le signe que nous avons peut-être dépassé l’horizon des événements. En 2016, Trump a dû s’en tenir à l’orthodoxie sociale-conservatrice pour remporter l’investiture républicaine. Maintenant, il pourrait bien définir l’orthodoxie.

La campagne de Trump en 2016 a montré la force relative des différentes composantes de la coalition républicaine. Il a abandonné la réforme des droits sociaux et a survécu, voire prospéré, grâce à elle, et il en a été de même pour le libre-échange.

Les conservateurs budgétaires étaient relativement faibles. Si Trump avait été modéré en matière d’avortement ou de droit aux armes à feu, la situation aurait probablement été différente.

Si Trump avait dit quelque chose comme ses commentaires « Rencontrez la presse » en 2016, il aurait probablement perdu la nomination – avec Ted Cruz le coupant volontiers en tranches et en dés.

Bien entendu, les circonstances politiques sont différentes aujourd’hui. Le parti est paniqué par la politique de l’avortement d’une manière qui ne l’était pas avant.Dobbs époque, et ouvert à plus de pragmatisme.

Pourtant, Trump respecte clairement des règles différentes. Il n’y a pas si longtemps, le grand ancien gouverneur républicain de l’Indiana, Mitch Daniels, est devenu un personnage politique non grata au sein du parti en suggérant une trêve sur les questions culturelles.

Trump peut compter sur ses partisans pour déployer des justifications contradictoires à tout ce qu’il dit ou fait.

S’il dit des choses qui vont beaucoup trop loin et qui risquent de rebuter les électeurs, c’est parce qu’il est un diseur de vérité intrépide – alors que quiconque s’oppose au motif que Trump devrait être plus prudent politiquement est un vendu de RINO qui a besoin d’apprendre de l’audace de Trump. exemple.

Si Trump dit quelque chose qui jette une cause conservatrice importante aux oubliettes ou communique une volonté de compromis, c’est parce qu’il est impitoyablement pratique et concentré sur le succès électoral – alors que quiconque s’y oppose en arguant que Trump devrait être plus courageux et fondé sur des principes est un fanatique insouciant qui ne se soucie pas de gagner.

Le fil conducteur est que Trump a raison, peu importe ce qu’il dit ou la façon dont il aborde une question.

Trump a raison quand il a le plus «président pro-vie dans l’histoire américaine« , comme l’a dit l’ancien vice-président Mike Pence en 2018. (Et c’était avant qu’il ne prononce le tribunal qui rejetterait Roe c.Wade.)

L’ancien vice-président Mike Pence a qualifié Donald Trump de « président le plus pro-vie de l’histoire américaine » en 2018. | José Luis Magana/AP Photo

Il a également raison, ou pas au point d’être vivement critiqué, lorsqu’il essaie maladroitement de trouver une porte de sortie sur la question.

Trump est peut-être désormais plus grand que n’importe quelle cause, ou en d’autres termes : il est la cause. Il n’a plus besoin d’une relation transactionnelle avec les conservateurs sociaux, si nombre de ces électeurs apprécient désormais cette relation pour le bien en soi.

Peut-être que DeSantis et d’autres candidats pourraient utiliser les commentaires de Trump contre lui dans l’Iowa, mais il s’est avéré difficile de convaincre qui que ce soit que Trump soit modéré sur quoi que ce soit jusqu’à présent. Puisqu’il est lui-même, à bien des égards, le principal enjeu culturel de notre vie nationale, il est par définition un guerrier culturel. À quel point peut-il être doux le gars promet des « représailles » l’être vraiment ?

Cela dit, Trump finira probablement par essayer de peaufiner ses propos, et il aura plus de latitude pour le faire parce que ses partisans sont très indulgents. Il peut dire qu’il a décidé, après tout, que 15 semaines est le meilleur délai pour une interdiction fédérale, mais que, ne le savez-vous pas, les démocrates sont plus déraisonnables qu’il ne le pensait et un accord n’est pas possible.

Quant à l’interdiction de la Floride, peut-être qu’il évitera de la qualifier de « terrible » à l’avenir et dira qu’il est heureux de s’en remettre aux États.

D’une manière ou d’une autre, il est probable qu’il s’en sorte avec son hérésie parce que nombre de ses partisans croient, presque par définition, qu’il n’en est pas capable.