Avis | Trump se défait sous nos yeux, mais cela aura-t-il de l’importance ?

Une étape cruciale mais politiquement difficile que les chefs de parti pourraient prendre serait de s’unir derrière – et d’approuver – un seul candidat tout en faisant pression sur les autres pour qu’ils se retirent et, selon les mots de Shapiro, ne laissent « qu’un seul candidat de ce type s’opposant à Trump aux primaires – sinon plusieurs candidats le feraient. diviser le vote et Trump serait le candidat du parti, comme cela s’est produit en 2016. »

Eric Groenendyk, politologue à l’Université de Memphis et co-auteur de “Intraparty Polarization in American Politics” avec Michael Sances et Kirill Zhirkov, politologues à l’Université Temple et à l’Université de Virginie, m’a écrit par e-mail :

Alors que les élites du parti se polarisent, les partisans extrêmes ont des raisons de l’aimer et de s’identifier plus étroitement à leur parti, mais tous les partisans ne ressentent pas cela. Les partisans moins extrémistes ont des raisons d’aimer moins leur parti. Ce qu’on oublie souvent, c’est que ces partisans moins extrémistes ont aussi des raisons d’aimer moins l’autre parti, puisque ce parti s’éloigne aussi d’eux. Si ces partisans moins extrêmes perçoivent que les deux partis s’éloignent d’eux au même rythme, ils seront toujours plus proches de leur propre parti, forçant les électeurs les moins extrêmes à adopter une justification du «moindre de deux maux» pour rester avec leur parti. Et même si l’autre parti ne s’éloigne pas des électeurs les moins extrêmes au même rythme, répéter des pensées négatives à propos de ce parti les aidera également à rationaliser le fait de rester avec leur propre parti.

Ceci, selon Groenendyk,

semble être là où de nombreux républicains sont coincés aujourd’hui. Ils sont frustrés par l’aile Trump du parti, mais ils ne supportent pas de voter pour les démocrates. Le point clé est que cette haine partagée pour les démocrates est ce qui maintient leur coalition ensemble.

La plupart de ceux que j’ai contactés ont minimisé la possibilité que Trump se présente comme candidat tiers s’il était rejeté en tant que candidat républicain, citant son aversion pour la défaite et les difficultés logistiques et financières de la mise en place d’une candidature tierce. Marc Hetherington, politologue à l’Université de Caroline du Nord, n’était pas d’accord.

J’ai demandé à Hetherington: “Si un DeSantis ou un Youngkin devait vaincre Trump pour la nomination, l’un d’eux aliénerait-il les partisans de Trump, ou l’un ou l’autre pourrait-il garder ces électeurs dans la tente?”

Hetherington a répondu: «Tant que Trump ne se présente pas comme candidat tiers ou ne dit pas activement à ses partisans de rester à la maison, je soupçonne qu’ils voteront toujours républicain. Ce qui les motive, c’est leur haine des démocrates.

Mais, a écrit Hetherington, « il y a tout lieu de penser que Trump pourrait réellement faire ces choses » – dire à ses loyalistes de rester à la maison le jour du scrutin ou de se présenter comme candidat tiers – « s’il n’est pas le candidat » :

S’il a prouvé quelque chose au fil des ans, c’est que Trump se soucie de Trump. En décidant de contester le vote de 2020, il a demandé “Qu’est-ce que j’ai à perdre?” Il ne pensait pas du tout à ce que le pays avait à perdre. S’il pense qu’il est avantageux de diviser le parti – même si cela le fait simplement se sentir mieux parce qu’il peut régler un vieux compte – alors il le fera.

Westwood a noté qu ‘”on ne sait pas avec quel pouvoir Trump devra se battre s’il n’obtient pas la nomination en 2024, surtout s’il se trouve dans une cellule de prison, ce qui est de plus en plus probable”.

En fait, cependant, la condamnation et l’emprisonnement n’empêcheraient pas, en vertu de la Constitution, une candidature de Trump et pourraient en fait fournir une motivation supplémentaire, à la fois pour lui et pour ses partisans les plus zélés. Zijia Song, journaliste à Bloomberg, a exposé les éventuelles accusations criminelles auxquelles Trump pourrait être confronté le 15 novembre, puis a posé la question : « Est-ce que tout cela pourrait le disqualifier en tant que candidat à la présidentielle ?

Sa réponse :

En gros, non. L’article II de la Constitution américaine, qui définit les qualifications pour la présidence, ne dit rien sur les accusations ou les condamnations pénales. Les opposants à Trump voient cependant deux voies possibles pour contester son éligibilité. L’une est une loi fédérale interdisant la suppression ou la destruction de documents gouvernementaux : elle stipule que toute personne reconnue coupable de l’infraction est disqualifiée de la fonction fédérale. Cela pourrait éventuellement s’appliquer à Trump si – et c’est un gros si – il est accusé et condamné pour avoir pris des documents classifiés à la Maison Blanche. L’autre est le 14e amendement à la Constitution qui stipule que personne ne peut occuper un siège au Congrès, ou “tout poste, civil ou militaire”, s’il “s’est engagé dans une insurrection ou une rébellion”.

Ce qui revient à la question plus large qui remplace tous les tenants et les aboutissants de la manœuvre sur la nomination présidentielle républicaine et l’avenir du parti.