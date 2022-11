Avis | Trump, Musk et Kanye sont empoisonnés sur Twitter

J’étais là quand Google et d’autres entreprises qui fonctionnent sur le modèle de la publicité personnalisée ont été créées, et je peux dire qu’au moins au début, le conditionnement opérant ne faisait pas partie du plan. Ce qui s’est passé, c’est que les algorithmes qui optimisaient le modèle de publicité individualisée s’y sont introduits automatiquement, redécouvrant sans le vouloir des méthodes qui avaient été testées sur des chiens et des pigeons.

Selon moi, quels sont les symptômes de l’empoisonnement de Twitter ? Il y a une insécurité enfantine, là où avant il y avait de l’orgueil. Au lieu d’être au-dessus de tout, comme les hommes forts traditionnels à travers l’histoire, le mâle alpha empoisonné par les médias sociaux modernes gémit et s’inquiète. Cela fonctionne parce que ses partisans sont également empoisonnés et peuvent très bien s’entendre.

Pour être clair, les geignards sont bien meilleurs que les Staline. Et pourtant, il y a eu beaucoup de dirigeants plus matures et gracieux qui sont meilleurs que les deux, même si nous ne pouvons plus nous entendre sur qui ils étaient, en raison de notre tribalisme intense, qui est amplifié par la prévalence de la dépendance aux médias sociaux.

Je vais suggérer une hypothèse sur l’enfantillage qui fait surface chez les toxicomanes des médias sociaux. Quand nous étions enfants, nous devions tous nous frayer un chemin à travers la jungle des relations de pouvoir humaines dans la cour de récréation. Lorsque nous ressentons à nouveau ces anciennes humiliations, angoisses et sadismes à l’âge adulte – encore et encore, parce que l’algorithme s’est installé sur ce modèle comme un moyen puissant de nous engager – la formation d’habitudes restimule d’anciens modèles qui étaient en sommeil. Nous redevenons des enfants, non pas dans un sens positif et imaginatif, mais d’une manière pathétique.

L’empoisonnement de Twitter fait que les victimes se sentent plus opprimées que ce qui est raisonnable en réponse à des règles raisonnables. La portée du plaisir est restreinte aux transgressions. Malheureusement, l’échelle change tout. Les railleries deviennent une haine dangereuse lorsqu’elles sont amplifiées. Une âme empoisonnée par Twitter se plaindra souvent d’une perte de plaisir lorsque quelqu’un réussit à modérer le crachat de haine.

L’empoisonnement de Twitter est un peu comme l’alcoolisme ou la dépendance au jeu, en ce sens que les affligés perdent tout sens de la mesure de leurs propres pouvoirs. Ils peuvent en venir à croire qu’ils ont des capacités presque surnaturelles. Les petits garçons fantasment sur des faisceaux d’énergie qui jaillissent du bout de leurs doigts.

Le degré de narcissisme devient presque absolu. Tout dépend de ce que quelqu’un d’autre pense de vous. Après que des responsables ukrainiens aient verbalement fustigé M. Musk pour avoir suggéré un plan de paix prévoyant la cession de territoire à la Russie, M. Musk a déclaré que sa société ne pouvait pas financer indéfiniment le soutien par satellite à l’Ukraine. Le pré-addict Elon Musk l’aurait probablement balayé. Qui se soucie autant de ce que pense quelqu’un d’autre ? La réponse est : soit un enfant apprenant comment fonctionne la perception sociale de soi, soit un adulte souffrant d’une dépendance à Twitter.