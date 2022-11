Avis | Trump était un cadeau qui ne peut pas continuer à donner

Begala et Celinda Lake, la sondeuse démocrate, se sont fermement opposées. “Nous devrions laisser cela aux républicains pour qu’ils nomment leur propre Trump”, a déclaré Lake par e-mail.

Begala a donné trois raisons pour son opposition.

Premièrement, “cela sape le puissant message du président Biden selon lequel Trump dirige une frange fanatique méga-MAGA qui constitue un danger clair et actuel pour notre démocratie”. Deuxièmement, « Trump est toujours une force massive et majeure dans la politique américaine – en particulier au sein du Parti républicain. Je ne veux pas de Trump près de la Maison Blanche. » Troisièmement, “bien que je respecte le succès politique de gouverneurs comme DeSantis, Youngkin, Hogan et Christie, si les démocrates ne peuvent pas les battre, nous ne méritons pas la Maison Blanche.”

Daniel Hopkins, politologue à l’Université de Pennsylvanie, était catégorique dans son opposition à la tactique :

Si les démocrates s’inquiètent vraiment de la fragilité de la démocratie américaine, ils ne devraient prendre aucune mesure qui faciliterait le retour de Trump au pouvoir, même si cela signifie une plus grande chance qu’ils perdent la présidence. La probabilité légèrement plus élevée d’occuper la présidence avec Trump en tant que candidat du GOP est certainement compensée par les inquiétudes concernant les menaces à la démocratie s’il remporte les élections.

Dans un e-mail, Hopkins a suggéré que les démocrates ne devraient pas considérer le résultat des élections de 2022 comme une victoire claire :

Les républicains ont probablement remporté beaucoup plus de voix pour leurs candidats à la Chambre des États-Unis que les démocrates, mais les démocrates ont bénéficié de la répartition géographique de leur soutien et de la force de plusieurs de leurs titulaires à la Chambre dans des courses acharnées. La participation dans des villes comme Philadelphie était en baisse par rapport à ailleurs, et les démocrates n’ont pas rendu leurs bonnes performances auprès des électeurs latinos de 2012 et 2016. La force des républicains en Floride ainsi qu’à New York était remarquable – et ce sont deux des plus grands États. dans le pays. Donc, absolument, les deux parties ont des résultats à célébrer et des passifs à surveiller.

L’un des collègues de science politique de Hopkins, Matthew Levendusky, a noté dans un e-mail que

Il n’y a pas un seul récit à sortir de cette élection. Alors que nous pensons généralement à la nationalisation, lors de cette élection, nous avons constaté des différences assez importantes entre les États. La Pennsylvanie et le Michigan – et même le Wisconsin et l’Arizona – ont fini un peu mieux que ne le suggéraient les sondages préélectoraux (dans certains cas, un peu mieux). De ce point de vue, les démocrates devraient être heureux. Mais ils ont fait bien pire que prévu en Floride et à New York. Alors, quelle leçon est la bonne ?

Levendusky a souligné qu’il “semble y avoir deux tendances qui pourraient aller à l’encontre de l’avantage récent des républicains dans la traduction des votes en sièges”:

Si les républicains font mieux (au moins dans certaines régions) avec les électeurs noirs et latinos, cela érode l’avantage des démocrates dans les districts urbains, mais pas assez pour mettre ces sièges en danger. Mais s’ils renforcent également leur soutien auprès des électeurs blancs ruraux, cela signifie qu’ils “gaspillent” plus de votes dans ces districts (faire passer les régions fortement rurales du pays de R+20 à R+30 ne les aide pas à gagner plus des places). Ainsi, l’évolution des modèles démographiques et géographiques pourrait désormais rendre les républicains (tout comme les démocrates) un peu moins bien répartis.

Sean Trende fait essentiellement la même remarque, écrivant que “les républicains ont fait des gains parmi les Afro-Américains et des gains significatifs parmi les Hispaniques” mais, à quelques exceptions près, “ces votes supplémentaires ne se sont pas traduits en sièges. Parce que la loi sur le droit de vote exige que ces électeurs soient placés dans des districts fortement hispaniques/noirs, qui deviennent des districts majoritairement démocrates, il faut d’énormes changements dans les performances des votes parmi ces électeurs pour gagner un district, et les républicains ne sont pas là en ce moment.

À l’inverse, “les républicains peuvent subir une pénalité de représentation dans les zones rurales similaire à la pénalité que les démocrates ont subie dans les districts urbains”, a écrit Trende, notant que

le GOP affiche des pourcentages de voix époustouflants dans l’Amérique rurale, des marges qui n’auraient pas été jugées possibles il y a dix ans, sans parler d’il y a trois décennies. Mais cela signifie qu’un grand nombre de ces votes sont effectivement gaspillés. Alors que les banlieues deviennent plus compétitives pour les démocrates et que les villes deviennent un peu moins compétitives (mais pas assez pour perdre des sièges) à mesure que le pourcentage de vote minoritaire évolue, les démocrates perdent la pénalité qu’ils ont subie pour avoir accumulé des parts de vote écrasantes dans les districts urbains dans le passé .

Julie Wronski, politologue à l’Université du Mississippi, a écrit par e-mail que l’élection à bien des égards

déplacé d’une manière prédite par les fondamentaux – un changement républicain avec un président démocrate qui a de faibles cotes d’approbation et gouverne pendant des indicateurs économiques médiocres. Cependant, dans quelques États et courses clés, les candidats démocrates ont surpassé ces indicateurs. L’histoire semble que les républicains se sont vaincus par rapport aux fondamentaux en présentant des candidats de faible qualité dans certaines courses clés.

Pour les républicains, écrit Wronski, «faire appel aux électeurs de Trump sans Trump sur le bulletin de vote n’est peut-être pas une stratégie gagnante. Les types d’électeurs qui sont enthousiastes pour Trump ne semblent pas aussi enthousiastes pour ses partisans.

En d’autres termes, ce n’est pas seulement que les modérés et les indépendants ont été effrayés par les candidats extrémistes, les électeurs de MAGA eux-mêmes n’étaient pas entièrement animés par leurs propres candidats. Le candidat qu’ils veulent est Trump, pas un Don Bolduc ou un Kari Lake ou un Mehmet Oz.

De plus, selon Wronski,

Tous les républicains ne veulent pas ou ne répondent pas positivement aux préférences ou à la personnalité de Trump. Les partisans de Trump essayant de suivre ce manuel n’ont pas eu autant de succès que les candidats républicains plus traditionnels. Un excellent exemple de cela est la différence entre les courses du Sénat de Géorgie et des gouverneurs.

Aucune des parties, selon Wronski,

devraient être rassurés par leurs perspectives ou se sentir en bonne forme à l’échelle nationale. L’électorat national est polarisé avec des élections serrées. En fin de compte, je crois que la participation comptera plus que la persuasion.

Chris Tausanovitch, politologue à UCLA, a minimisé le succès des démocrates :

C’était à bien des égards un résultat attendu. Les sondages et les modèles ont bien fonctionné. Les démocrates ont légèrement dépassé les attentes, mais comme d’autres l’ont souligné, leur performance est meilleure en sièges qu’en votes.

Les parties, a poursuivi Tausanovitch, « sont très égales et cela ne semble pas sur le point de changer rapidement. Cette élection était serrée. Je m’attends à ce que la prochaine élection présidentielle soit proche également. Les candidats approuvés par Trump, a-t-il reconnu,

a mal fait, mais cela ne signifie pas qu’un parti républicain centré sur Trump ne peut pas gagner ou que Trump lui-même ne peut pas gagner. Il l’a presque fait en 2020. S’il est le candidat, je m’attends toujours à ce que l’élection soit serrée en 2024.

Les élites du Parti républicain expriment, à leur tour, de plus en plus leurs inquiétudes quant à la perspective d’une candidature de Trump en 2024. J’ai demandé à Ed Goeas, un sondeur républicain, ce qui se passerait si Trump était le candidat, et il a répondu par e-mail : “En supposant que l’économie soit sortie du fossé d’ici la fin de 23, je devrais croire qu’une nomination de Trump être dévastateur.

Dans une gifle claire à Trump, le gouverneur Chris Sununu du New Hampshire – le républicain qui a facilement été réélu tandis que Maggie Hassan, la sénatrice démocrate, a battu le protégé de Trump, Don Bolduc, son challenger républicain – a déclaré lors d’une réunion du 18 novembre du Coalition juive républicaine : « J’ai une excellente politique pour le Parti républicain. Arrêtons de soutenir des candidats fous et inéligibles dans nos primaires et commençons à soutenir les gagnants qui peuvent conclure l’affaire en novembre.