Avis | Trump et Sanders ont ouvert des portes. L’inflation les ferme.

Il y a eu beaucoup de mauvais côtés dans la période de la politique américaine entre la descente de l’escalator de Donald Trump à l’été 2015 et l’arrivée de la pandémie de Covid : chaos, polarisation, corruption, hystérie, la liste habituelle.

Mais une bonne chose notable à propos de cette période était le retour de l’effervescence intellectuelle et de l’ambition politique. En effet, Trump et Bernie Sanders ont démontré que plus de choses étaient possibles dans la politique américaine qu’il n’y paraissait au milieu de l’ère morne d’Obama, et les populistes et les socialistes se sont précipités pour remplir l’espace qu’ils avaient dégagé – avec des idées pour l’industrie de droite. et la politique familiale, avec Medicare for All et le Green New Deal.

Mais vous pourriez dire que ce qui a vraiment créé ce nouveau sentiment de possibilité, ce qui a aidé Trump à vaincre l’establishment républicain et à lever les campagnes Sanders en 2016 et (prépandémique) 2020, c’est le sentiment que l’Amérique avait plus de place pour juste dépenser de l’argent que ne l’avait cru l’establishment de l’ère Obama.