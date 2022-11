Avis | Trump est faible, mais le GOP est plus faible

En matière de politique intérieure, Trump s’est présenté en 2016 comme un autre type de républicain, celui qui romprait avec l’orthodoxie anti-gouvernementale du parti en matière de réduction d’impôts. Une fois à la Maison Blanche, cependant, il était mastic entre les mains de Mitch McConnell. Ses seules grandes initiatives de politique intérieure ont été une tentative infructueuse d’abroger Obamacare et une réduction d’impôt standard du GOP pour les entreprises et les riches.

Qu’en est-il de ses promesses d’investir dans les infrastructures ? Rien n’en est ressorti : “C’est la semaine de l’infrastructure !” est devenu une blague courante.

En matière de politique étrangère, Kim Jong-un de la Corée du Nord a pris Trump pour un imbécile avec des assurances vides sur la dénucléarisation. Le chinois Xi Jinping a fait à peu près la même chose en matière de commerce, obligeant Trump à suspendre ses hausses tarifaires en échange d’une promesse d’acheter des produits américains qui se sont avérés entièrement vides.

En bref, la performance de Trump au pouvoir était faible, surtout par rapport à celle de son successeur.

Le président Biden n’a pas obtenu tout ce qu’il voulait en matière de politique intérieure, mais il a obtenu un important projet de loi sur les infrastructures et, dans la loi sur la réduction de l’inflation, à la fois des dépenses sans précédent pour lutter contre le changement climatique et un renforcement significatif des soins de santé. Et la performance étonnamment forte des démocrates à mi-mandat garantit probablement que ces succès politiques perdureront.

À l’étranger, Biden a réuni et maintenu une coalition de soutien à l’Ukraine qui a permis à la nation envahie de résister à l’attaque de la Russie – un énorme succès en politique étrangère qui rappelle le rôle de l’Amérique avant Pearl Harbor en tant qu ‘«arsenal de la démocratie». Et la politique chinoise de Biden, centrée sur les restrictions à l’exportation conçues pour saper les ambitions technologiques de la Chine, est beaucoup plus agressive que tout ce que Trump a fait, même si elle n’a pas attiré autant l’attention des médias.

Pourtant, Biden est souvent décrit comme faible et hors de propos, tandis que Trump était perçu par 90 % des républicains comme un « leader fort » le jour où il a quitté ses fonctions à contrecœur. Comment est-ce possible?