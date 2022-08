Avis | Trump a de grands projets pour 2025

Alors que Trump se prépare pour une éventuelle candidature en 2024, il présente des vulnérabilités évidentes en tant que candidat aux élections générales. Non seulement les audiences du Comité du 6 janvier ont nui à sa réputation, en particulier auprès des électeurs indépendants qui jouent un rôle clé dans les élections générales, mais ces audiences semblent avoir menacé une source principale de soutien de Trump : l’empire médiatique de Rupert Murdoch, y compris le New York Post, The Wall Street Journal et, surtout, Fox News. Fox News a été un pilier central de la machine Trump ; si cela devait se retourner contre lui, cela mettrait en péril la viabilité de la machine.

Si Fox rompt ses liens avec Trump, le réseau cherchera probablement un autre candidat en tant que porte-drapeau conservateur – avec DeSantis en tête, bien que la concurrence pour l’imprimatur de Fox soit intense.

Trump fait l’objet d’un large éventail de poursuites et d’une foule d’enquêtes criminelles et civiles. Le Washington Post a rapporté le 30 juillet que :

Trump fait face à un examen juridique et législatif historique pour un ancien président, sous enquête par des législateurs américains, des procureurs de district locaux, un procureur général d’État et le ministère de la Justice. Les autorités enquêtent sur Trump et son entreprise familiale pour un mélange d’actes répréhensibles possibles, y compris ses actions menant à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole et comment il a évalué ses divers actifs à des fins de prêt et d’impôt.

Le dépôt d’accusations criminelles formelles contre Trump, et encore moins une condamnation, aurait un impact majeur sur ses perspectives en tant que candidat.

Dans le même temps, ce serait une erreur fondamentale de sous-estimer les perspectives de Trump. Dans une chronique du Wall Street Journal la semaine dernière, Karl Rove a décrit la somme d’argent qui attend Trump s’il décide de briguer un second mandat :

L’ancien président contrôle quatre comités d’action politique – Save America; Rendre l’Amérique encore plus grande, encore une fois ! Inc. : Trump Make America Great Again PAC ; et Make America Great Again Action. Les liquidités des PAC au 30 juin s’élevaient respectivement à 103,1 millions de dollars, 10,3 millions de dollars, 7,3 millions de dollars et 700 000 dollars, donnant à M. Trump plus de 121 millions de dollars à sa disposition.

Fred Wertheimer, fondateur et président de Democracy 21, un groupe de défense de la réforme du financement des campagnes, a écrit dans un e-mail en réponse à ma demande que Trump ne peut pas transférer directement cet argent dans un comité Trump pour le président 2024,

Mais il peut organiser l’argent de manière à ce que l’argent ne soit dépensé que pour sa campagne. Trump peut regrouper tous ses fonds PAC en un seul super PAC, qui est officieusement connu sous le nom de super PAC à candidat unique. Le super PAC doit faire des dépenses “indépendantes” du candidat qu’il soutient et il fait toutes ses dépenses de campagne pour soutenir un candidat, dans ce cas Trump. Mais tout le monde contourne l’exigence «d’indépendance» en faisant contrôler par des associés politiques proches le super PAC à candidat unique. C’est une situation de clin d’œil et de signe de tête.

En plus des comités d’action politique cités ci-dessus, le réseau d’organisations de collecte de fonds et de groupes de défense exonérés d’impôt à la disposition de Trump comprend l’America First Policy Institute, le Conservative Partnership Institute, America First Legal, American Moment, le Center for Renewing America et le Claremont Institute, le comité conjoint de collecte de fonds de Save America JFC, le PAC de direction de Save America, Trump Victory et Make America Great Again Policies Inc.

Le suivi du flux d’argent vers et depuis ces organisations est exceptionnellement difficile car les organisations transfèrent continuellement de l’argent entre elles. Par exemple, lors du cycle électoral 2019-2020, America First Action, un SuperPAC, a rapporté des contributions d’un peu plus de 20 millions de dollars d’America First Policies, Inc., une organisation caritative à but non lucratif classée 501c4 selon les règles de l’IRS, selon l’élection fédérale. Commission. Au cours de la même période, America First Action, le SuperPAC, a donné à America First Policies 2,04 millions de dollars pour couvrir le coût des « salaires en nature / dépenses de bureau ».

Trump a une vaste gamme de groupes de défense à but non lucratif exonérés d’impôt 501c3 et 501c4 qui servent à plusieurs fins. Ils exécutent ce que Peter Singer, chercheur principal à New America, décrit comme une fonction de «gouvernement fantôme», «rempli de personnes qui ont été ou veulent être au gouvernement – ​​ou les deux», une étape pour les candidats politiques potentiels. Ces groupes de défense, a poursuivi Singer, peuvent “établir l’agenda d’un parti politique”, donnant à une administration Trump de 2025 un “coup de pouce”.