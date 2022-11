Avis | Trois théories qui expliquent ce moment étrange

Vous avez pu le voir lors de cette élection. Herschel Walker est un très mauvais candidat. Il est poursuivi par une histoire d’infidélité, d’abus et d’avortement – ​​un problème, penseriez-vous, pour un candidat qui se présente comme un conservateur social. L’un de ses propres conseillers a déclaré qu’il mentait “comme s’il respirait”. Les électeurs ne sont pas stupides : ils savent que Walker est un homme imparfait. Mais il y a une raison pour laquelle il a obtenu suffisamment de soutien pour forcer un second tour avec Raphael Warnock.

Le vote le plus important que Walker ferait, s’il était élu, serait que Mitch McConnell soit le chef de la majorité au Sénat. Il en va de même pour Warnock, à l’envers : Malgré toute sa profondeur théologique et son autorité morale, le vote le plus conséquent qu’il a exprimé au Sénat américain a été celui qui a fait de Chuck Schumer le leader de la majorité. Sur le vote qui compte le plus, Walker n’est pas Walker ; c’est un républicain. Warnock n’est pas Warnock ; c’est un démocrate.

Ou prenez les choses dans l’autre sens : je ne suis pas le médecin de John Fetterman et je ne connais pas l’étendue des dommages causés par son AVC. Pourtant, les déficiences qu’il a laissées sont visibles et, à une autre époque, auraient pu bloquer sa carrière politique. Mais si vous souteniez Fetterman auparavant, changer votre vote pour le Dr Mehmet Oz parce que Fetterman a eu un accident vasculaire cérébral est une sorte de folie. Fetterman, quel que soit son niveau de déficience, fera partie d’une coalition qui protège l’autonomie reproductive des femmes et tente de décarboniser l’économie et se bat pour étendre les soins de santé. Oz aurait fait partie d’une coalition qui cherche à faire le contraire sur tous les plans.

La calcification, à elle seule, produirait une politique véritablement figée. Dans certains États, c’est le cas, avec un régime de parti unique efficace conduisant à une politique dépourvue de véritable responsabilité ou de concurrence. Mais à l’échelle nationale, le contrôle politique vacille, élection après élection, sur le fil du rasoir. C’est une autre dynamique étrange de notre époque : la parité persistante entre les partis.

La politique américaine a généralement eu des fêtes «soleil» et «lune». Après la guerre civile, les républicains ont contrôlé la politique américaine pendant des décennies. Après le New Deal, les démocrates ont dominé. Entre 1931 et 1995, les démocrates ont occupé la Chambre pendant presque quatre ans. Depuis 1995, le contrôle de la Chambre a basculé quatre fois, et si les républicains remportent le marteau en 2023, ce sera cinq.

Nous vivons à une époque de compétitivité politique inhabituelle. Les élections présidentielles se décident en quelques points, dans quelques États. La Chambre et le Sénat sont à gagner dans presque tous les concours. En 2016 et 2020, moins de 100 000 votes auraient pu renverser l’élection présidentielle. Ainsi, même si la calcification signifie que moins d’esprits changent lors d’une élection donnée, la parité signifie que ces petits changements marginaux peuvent complètement modifier la politique américaine.

Prenez 2016. Si 40 000 personnes dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie avaient voté pour Hillary Clinton plutôt que pour Trump, la politique américaine emprunte une voie radicalement différente. Les démocrates remplacent probablement Antonin Scalia à la Cour suprême. Le Parti républicain reproche probablement à Trump et à ses acolytes d’avoir fait sauter une élection gagnable et se retourne brusquement contre eux et tout ce qu’ils représentent. Tant de choses en 2016 se sont allumées si peu.