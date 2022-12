Avis | Trois signaux indiquant que nous sommes entrés dans une nouvelle ère économique

“De l’erreur de jugement initiale de la Réserve fédérale américaine selon laquelle l’inflation serait “transitoire” au consensus actuel selon lequel une probable récession américaine sera “courte et peu profonde”, il y a eu une forte tendance à considérer les défis économiques comme à la fois temporaires et rapidement réversibles”, écrit l’économiste Mohamed El-Erian. “Mais plutôt qu’un tour de plus de la roue économique, le monde pourrait connaître des changements structurels et séculaires majeurs qui survivront au cycle économique actuel.”

Il y a peu de gens qui comprennent les marchés financiers ou la banque centrale aussi profondément qu’El-Erian. Il est conseiller économique en chef chez Allianz, président du Queens’ College de Cambridge et auteur de plusieurs livres, dont, plus récemment, “The Only Game in Town: Central Banks, Instability and Recovering From Another Collapse”. Jusqu’en 2014, il était le PDG de PIMCO – qui, sous sa direction, était le plus grand gestionnaire d’obligations au monde.

Ces dernières années, les marchés ont été secoués par des chocs importants – d’une pandémie qui a grondé les chaînes d’approvisionnement et perturbé les marchés du travail à une invasion russe de l’Ukraine qui a fait chuter les marchés mondiaux des matières premières. Mais El-Erian pense que nous assistons également à un changement structurel plus profond dans la nature même de l’économie mondiale. Les décideurs économiques tentent aujourd’hui de ramener l’économie à celle de 2019, mais selon lui, il n’y a pas de retour en arrière. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui exige un autre type de réponse.