Avis | Trois raisons pour lesquelles le parti républicain continue de se séparer au maximum

“La raison pour laquelle les démocrates soutiennent beaucoup plus les institutions, c’est parce qu’ils sont les institutions”, m’a dit Matt Continetti, auteur de “The Right: The Hundred-Year War for American Conservatism”. « Les républicains sont de plus en plus le parti non universitaire. Lorsque Mitt Romney a été nommé en 2012, le GOP était essentiellement divisé entre les Blancs universitaires et non universitaires. C’est parti. Les républicains viennent de perdre une grande partie des électeurs professionnels diplômés d’université – ce que vous auriez pensé comme la colonne vertébrale du Parti républicain il y a 40 ans vient d’être dépouillé.

Le problème pour le Parti républicain en tant qu’institution est qu’il est, en fait, une institution. Et donc la logique de la politique anti-institutionnelle la consomme inévitablement, en particulier lorsqu’elle est majoritaire. C’était presque comiquement explicite pendant le combat de l’orateur. “BRISER L’ETABLISSEMENT UNE FOIS POUR TOUS”, a écrit le représentant Andy Biggs, un républicain de l’Arizona, dans un appel de fonds lié à son opposition à McCarthy. Le représentant Chip Roy a déclaré aux journalistes que l’objectif était de “nous donner les moyens d’empêcher la machine de cette ville de faire ce qu’elle fait”.

Plus l’aile contestataire du Parti républicain s’exprime, plus le parti perd des électeurs autrefois fidèles aux institutions et gagne de nouveaux électeurs qui se méfient d’eux. Vous pouvez le voir, dans une certaine mesure, dans le soi-disant pipeline Woo-Anon, où les hippies anti-establishment se sont retrouvés, en particulier pendant la pandémie, à dériver dans les confins de la droite – dans un cas, passant de l’enseignement des cours de yoga en Californie du Sud pour rejoindre l’insurrection du 6 janvier.

“Les démocrates sont de plus en plus le parti, quand ils sont majoritaires, des banlieues”, m’a dit Continetti. « Et pour moi, les banlieues américaines sont le lest de ce pays – elles sont plus conservatrices en petit c que les conservatrices du mouvement. Les banlieues ne veulent pas secouer le bateau. Ainsi, le Parti républicain, à mesure qu’il est devenu plus rural et moins éduqué, n’investit pas autant dans le système. Pour cette raison même, ils deviennent beaucoup plus enclins à secouer le bateau.

Les électeurs de banlieue ont fourni à Joe Biden sa marge de victoire cruciale en 2020 et ont sauvé le Sénat pour les démocrates en 2022. Selon la façon dont vous le voyez, ils constituent un frein au radicalisme du Parti démocrate ou un obstacle à son populisme indispensable. Quoi qu’il en soit, les parties se poussent mutuellement à devenir des versions plus distillées d’elles-mêmes. Plus les démocrates se rapprochent des grandes institutions de la vie américaine, plus les républicains se retournent contre eux, et inversement.

Les républicains ont besoin d’un ennemi.

Quand j’ai demandé à Michael Brendan Dougherty, rédacteur principal à la National Review, ce qu’était le Parti républicain moderne, il a répondu : « Ce n’est pas le Parti démocrate. Son argument était que peu de choses unissent les différentes factions de la coalition républicaine, sauf l’opposition au Parti démocrate.

“L’ancrage de la politique du Parti démocrate est une orientation vers certains objectifs de politique publique”, m’a dit Sam Rosenfeld, auteur de “The Polarizers: Postwar Architects of Our Partisan Era”. «Le mouvement conservateur est davantage orienté vers l’antilibéralisme que vers des objectifs positifs, et donc les problèmes et les combats qu’ils choisissent de poursuivre sont plus plastiques. Ce que cela finit par faire, c’est que cela leur donne la permission d’ouvrir leur mouvement aux influences extrémistes et rend très difficile le contrôle des frontières.