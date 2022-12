Avis | Trois façons de lire Trump

Ce n’était pas, cependant, l’histoire de Washington. Cette histoire est racontée dans “The Divider”, par un autre journaliste du New York Times, Peter Baker, et Susan Glasser, une rédactrice new-yorkaise, avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration pendant les années où nous nous sommes chevauchés au Washington Post. Ce volume montre comment l’establishment politique a traité Trump de la seule manière qu’il connaissait – avec beaucoup, beaucoup de papier.

Les documents revêtent une importance énorme dans “The Divider”, une préoccupation qui semble rétro pour une présidence si dominée par les médias sociaux et les informations par câble, mais qui mérite amplement sa place. Dans les moments de grand drame, les lettres de démission des principaux membres du cabinet et des principaux conseillers sont commencées mais pas terminées, sont rédigées mais pas envoyées ou sont écrites, livrées et rejetées mais pas immédiatement renvoyées. Le dilemme récurrent de Washington à l’époque de Trump – savoir si vous pouvez servir ce président sans être corrompu par lui – reçoit généralement une réponse affirmative angoissée, pour susciter un profond regret peu de temps après.

Notes de service, lettres et rapports racontent l’histoire de l’administration. La note de mai 2017 de Rod Rosenstein, le sous-procureur général, a plaidé en faveur du licenciement de James Comey en tant que directeur du FBI, mais elle a laissé Rosenstein comme le “garçon de chute” de la Maison Blanche pour le déménagement, expliquent Baker et Glasser. Rosenstein a à son tour nommé Robert Mueller comme conseiller spécial pour enquêter sur les liens de la campagne Trump avec la Russie, mais le rapport de 448 pages de Mueller a été castré à son arrivée par un autre document : la lettre de quatre pages au Congrès par le procureur général William P. Barr, qui a peint le rapportent sous «le meilleur jour possible», écrivent les auteurs, permettant à Trump de réclamer l’exonération. Lisez ces trois documents, et vous avez l’histoire.

Du point de vue de Trump, l’enquête Mueller a constitué la «confrontation ultime» contre ses ennemis de l’État profond, écrivent Baker et Glasser, ce qui signifie «les démocrates, le FBI, les agences de renseignement, les médias, le département d’État, le Pentagone, la carrière la fonction publique, l’establishment au sens large, d’autres républicains qui ne l’avaient jamais pleinement accepté. En d’autres termes, Washington. En effet, “The Divider” est l’histoire de Trump contre Washington, à tel point que j’ai commencé à lire le titre du livre comme une référence non seulement à la façon dont Trump a divisé le pays, mais aussi à la façon dont il s’est opposé à la capitale – et à la façon dont Washington riposté.

Lorsque le général John Kelly est devenu chef de cabinet de Trump à la mi-2017, le secrétaire du personnel de la Maison Blanche, Rob Porter, a rédigé des notes de service visant à aider Kelly à professionnaliser l’endroit. “Les décisions ne sont pas définitives – et ne peuvent donc pas être mises en œuvre – jusqu’à ce que le secrétaire du personnel obtienne une autorisation [decision memorandum] qui a été signé par le président », a lu l’un d’eux. En d’autres termes, Trump pouvait tweeter ce qu’il voulait, mais sans processus formel, rien n’était officiel. “La phrase a été soulignée pour clarifier le point”, écrivent Baker et Glasser, et vous pouvez presque les voir rouler des yeux. Imaginez essayer de neutraliser le fil Twitter de Trump avec une trace écrite officielle.

Les rapports de l’avocat spécial ne le dissuadent pas. Le décompte des voix ne le décourage pas. Même la Constitution ne déconcerte pas Trump, dont le récent appel à la « résiliation » du document est la bataille ultime contre le papier. Sa réponse initiale à la conclusion du comité du 6 janvier selon laquelle il avait commis plusieurs crimes fédéraux reflétait une tactique standard de Trump. « Ces gens ne comprennent pas que lorsqu’ils viennent après moi, des gens qui aiment la liberté se rassemblent autour de moi », a-t-il déclaré. “Ça me renforce.” Trump essaie toujours de transformer les combats de papier en combats de personnalité, puis rallie les gens pour le défendre. Pour Trump, la personnalité bat le papier et le soutien de son peuple bat tout.

Le papier compte également dans “Confidence Man”, mais principalement parce qu’il offre un meilleur aperçu de la personnalité de Trump. Haberman raconte comment le président a déchiré des documents et les a jetés à la poubelle ou dans les toilettes, des épisodes qui pourraient refléter de simples « tics comportementaux » ou signaler la « paranoïa inhérente » du président. La personnalité compte également dans “The Divider”, mais principalement comme une indication de la façon dont la présidence de Trump s’est sentie éloignée des traditions du bureau. “L’état psychologique de l’homme le plus puissant du monde était une source de spéculations, de commentaires et d’inquiétudes sans fin d’une manière qui n’avait tout simplement aucun parallèle dans l’histoire américaine”, écrivent Baker et Glasser.