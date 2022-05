Avis | Tressie McMillan Cottom: Annuler la dette de prêt étudiant

Ils croyaient tellement que lorsqu’un diplôme ne suffisait pas à rembourser la dette, des millions de personnes s’endettaient davantage pour obtenir plus de diplômes. Des personnes raisonnables ont pris des décisions sur la base des informations disponibles à l’époque et toutes les informations provenant de sources fiables pointaient vers “emprunter”.

Si vous ne vouliez pas emprunter, le coût des études rétrécissait vos choix pratiques. Vous pourriez fréquenter un collège communautaire, rejoindre l’armée, être né dans une famille riche ou ne pas aller à l’école du tout. Peu importe vos sentiments personnels sur l’un de ces choix, il y avait beaucoup de normes sociales sur leur valeur relative. Nous considérons que l’enseignement dans les collèges communautaires ne convient pas au type de travail de col blanc à haut salaire qui accompagne le prestige de notre économie. Et, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, les États-Unis ont été engagés dans un conflit militaire quelque part dans le monde pendant une grande partie de la vie de ces étudiants. Cela laissait deux choix, dont un seul pratique : ne pas aller du tout à l’université. Mais les incitations à y aller sont trop nombreuses pour en faire un bon choix pour la plupart des gens. Cela a créé un ensemble pervers d’incitations.

Vous pouvez être pardonné de ne pas savoir que le refrain “aller à l’université” aurait un côté plus sombre. Mais nous ne devrions pas pardonner à ceux qui savaient mieux. Les décideurs savaient dans les années 2010 que le train déraille. Les collèges à but lucratif s’attaquaient à des femmes comme celles qui auraient pu se retrouver au Bennett College. Comme me l’a dit la sociologue Louise Seamster dans “The Ezra Klein Show”, ils savaient que les débiteurs noirs ne gagneraient probablement jamais assez pour rembourser leur dette universitaire. Ils savaient que les étudiants pauvres immigrés et noirs et hispaniques de première génération se tournaient vers leurs parents et grands-parents âgés pour cosigner des prêts. Nous savions que les chèques de la sécurité sociale finiraient par être saisis, jetant des milliers de personnes âgées dans la pauvreté même que le programme était censé prévenir.

Nous savions que certaines personnes accumulaient des dettes à six chiffres pour des cabinets d’avocats ou des emplois médicaux de luxe, mais que celles qui avaient plus de 200 000 $ de dettes représentaient 2,2 % de tous les emprunteurs. Nous savions que nous avions encouragé les mauvais acteurs sur le marché du service des prêts étudiants. Nous savions que la dette de prêt étudiant coûtait le plus cher aux familles qui avaient le plus à perdre. Et nous avons continué à offrir les prêts avec la même promesse joyeuse : ça vaut le coup.

Quand on se fait arnaquer par un ami, c’est dommage. Quand votre pays vous arnaque, c’est une fraude.

Ceux qui mettent en garde «allez petit et lentement» sur l’annulation de la dette – qu’ils ne comptent pas sur les prêts étudiants parce qu’ils étaient riches ou qu’ils soient allés à l’université alors qu’on pouvait payer les frais de scolarité en travaillant à temps partiel – ressemblent aux gens qui élaborent la politique de l’enseignement supérieur qui sont méfiant du pardon parce que cela sent l’aumône du gouvernement. Leur impulsion est de bricoler sur les bords des sables mouvants noyant bon nombre de leurs principaux constituants. Ou, dans leur plus grande générosité, ils envisageront une maigre remise de dette sous condition de ressources.

L’examen des ressources est un moyen de mesurer le mérite et ce n’est pas la bonne hache pour ce tas de bois. Premièrement, c’est un gâchis bureaucratique, si c’est même possible. L’IRS et le ministère de l’Éducation ne semblent pas en mesure de coordonner la vérification des revenus pour qualifier ceux qui réussissent l’examen des ressources. Il y a aussi la question de l’examen des ressources qui fonctionne comme régressif. Les sciences sociales ont montré que l’examen des ressources est un obstacle pour les personnes qui ont le plus besoin d’aide. Si vous voulez aider les gens de la classe ouvrière endettés, facilitez l’annulation.

L’examen des ressources est également la mauvaise solution à ce problème. La crise de la dette étudiante que nous avons créée est une invention récente. Nous ne remettons pas la dette parce que cela nous fait nous sentir mal. Nous remettons cette dette parce que, telle qu’elle a été conçue, elle nie la valeur de l’éducation. Cette crise de la dette est le résultat d’un ensemble prévisible de forces du marché et de décisions politiques. Chaque étudiant qui s’est endetté dans ces conditions l’a fait dans des circonstances qui ne permettaient pas de faire de meilleurs choix. Personne, pas même les diplômés qui gagnent maintenant beaucoup d’argent, ne méritait des cotes aussi mauvaises que celles que nous avons créées.