Avis | Tout ce que les démocrates pourraient faire si Warnock gagne

Les démocrates, avec M. Warnock, pourraient également être en position de remplacer un juge de la Cour suprême. La majorité conservatrice 6-3 rend cela moins pressant, mais la mort de Ruth Bader Ginsburg était une leçon que Stephen Breyer, qui a pris sa retraite cette année, a semblé tenir compte : une fois que vous avez l’âge de la retraite, il est préférable de quitter le tribunal si un idéologiquement le président amical et la majorité du Sénat sont aux commandes.

Sonia Sotomayor a 68 ans et Elena Kagan a 62 ans. Les deux peuvent servir pendant des décennies, mais les démocrates doivent réfléchir sérieusement à l’avantage pratique d’installer des juges libéraux dans la quarantaine ou au début de la cinquantaine. Amy Coney Barrett a été confirmée à 48 ans; Neil Gorsuch avait 49 ans. Le juge Breyer a sagement cédé la place au juge Jackson. Peut-être que le juge Sotomayor, au moins, devrait songer à se retirer avec M. Biden à la Maison Blanche et M. Schumer à la tête du Sénat. Avec 51 voix, M. Schumer pourrait diriger un juge aussi progressiste que le juge Sotomayor ou Kagan, aidant à nourrir une minorité libérale qui pourrait théoriquement s’étendre un jour.

Et puis il y a 2024. Si M. Walker bat M. Warnock, les républicains auront un énorme avantage dans leur quête non seulement pour renverser le Sénat, mais aussi pour construire une majorité durable qui pourrait durer une génération ou plus. La carte de 2024 est prémonitoire pour les démocrates : en supposant qu’ils se présentent à la réélection, trois titulaires représentent des États que M. Trump a portés à la main en 2020. M. Manchin, mécontent de la gauche, devra trouver un moyen de gagner en rouge foncé. Virginie-Occidentale (M. Trump a remporté l’État en 2020 avec près de 70% des voix). Le sénateur Sherrod Brown de l’Ohio (qui a déclaré qu’il se présentera) devra gagner un État qui a maintenant voté deux fois pour M. Trump et envoie JD Vance à Washington. Jon Tester du Montana a la lourde tâche d’essayer de gagner un État rural qui est devenu ces dernières années inhospitalier pour les démocrates pour des bureaux à l’échelle de l’État.

Une majorité de 51 contre 49 est une meilleure protection contre un tel anéantissement possible. Cela donne également à M. Warnock une chance de briller au niveau national et de démontrer s’il peut devenir un membre formidable d’un banc démocrate en expansion, le genre de sénateur qui pourrait un jour devenir président.

Il est tentant de se demander si le sénateur géorgien détient des réponses aux différentes crises majeures et mineures qui planent sur l’avenir du parti. M. Warnock, comme Barack Obama, est un politicien noir qui a prouvé qu’il pouvait tisser des coalitions multiraciales, conservant le soutien de la classe ouvrière dans les communautés de couleur tout en attirant des électeurs et des indépendants de droite, dont beaucoup étaient blancs. Pour terminer juste devant M. Walker en novembre, M. Warnock a dû convaincre un nombre important de Géorgiens qui votaient pour réélire le gouverneur républicain, Brian Kemp. M. Warnock s’est vanté à plusieurs reprises de sa bonne foi bipartite – sa campagne courtise toujours activement les électeurs de Kemp, même si le gouverneur s’oppose à M. Walker – tout en conservant l’enthousiasme de la base démocrate. Il l’a fait en partie en étant un partisan fiable du programme politique de Biden à Washington, évitant la posture d’antagonisme inutile qui a fait à la fois de M. Manchin et de Mme Sinema des ennemis de la gauche pendant une grande partie des deux dernières années.

M. Warnock entre dans la dernière ligne droite avec trois fois plus d’argent que M. Walker, qui tente dernièrement de repousser un déluge de publicités télévisées négatives et d’allégations de tapis. Une fois de plus, le sort de l’Amérique est lié à la Géorgie, et la propre star politique de M. Warnock pourrait encore briller beaucoup plus dans les semaines à venir.

Ross Barkan, romancier, est collaborateur du New York Magazine et de The Nation.