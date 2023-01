Avis | Temple Grandin : la société laisse tomber les penseurs visuels, et cela nous fait tous du mal

Quand j’avais 7 ou 8 ans, je passais des heures à bricoler et à expérimenter pour comprendre comment faire des parachutes, fabriqués à partir de vieilles écharpes, s’ouvrir plus rapidement chaque fois que je les lançais en l’air. Cela nécessitait une observation attentive pour déterminer comment de petits changements de conception affectaient les performances. Ma détermination, à la limite de l’obsession, était probablement due au fait que j’étais autiste. À l’époque, j’adorais un livre sur des inventeurs célèbres et leurs inventions. Cela m’a impressionné que Thomas Edison et les frères Wright soient si déterminés à trouver comment fabriquer une ampoule ou un avion. Ils ont passé beaucoup de temps à perfectionner de manière obsessionnelle leurs inventions. Il est probable que certains des inventeurs de ce livre étaient également autistes.

Nous entendons beaucoup parler de la nécessité de réparer l’infrastructure dans ce pays, mais nous nous concentrons trop sur les choses qui doivent être améliorées et mises à jour plutôt que sur les personnes qui seront en mesure de faire le travail. Pendant plus de 25 ans, j’ai conçu des équipements pour manipuler le bétail et j’ai travaillé avec les personnes hautement qualifiées qui ont construit ces équipements. Quand je repense à tous les projets que j’ai conçus pour de grandes entreprises, j’estime que 20 % des soudeurs et techniciens en dessin qualifiés étaient soit autistes, dyslexiques ou atteints de TDAH. Je me souviens de deux personnes atteintes d’autisme et détenant de nombreux brevets pour des dispositifs mécaniques qu’ils ont inventés. et vendu du matériel à de nombreuses entreprises. Nos capacités de réflexion visuelle ont été la clé de notre succès.

Aujourd’hui, nous voulons que nos étudiants soient bien équilibrés; nous devrions penser à nous assurer que l’éducation que nous dispensons l’est également. En même temps, je parie que les personnes qui répareront l’infrastructure américaine ont passé des heures et des heures sur une chose, que ce soit des Legos, du violon ou des échecs – l’hyper-concentration est un signe classique de la pensée neurodivergente et elle est essentielle pour l’innovation et l’invention. .

On me demande souvent ce que je ferais pour améliorer le primaire et le secondaire. La première étape consisterait à mettre davantage l’accent sur des cours pratiques tels que l’art, la musique, la couture, le travail du bois, la cuisine, le théâtre, la mécanique automobile et la soudure. J’aurais détesté l’école si les cours pratiques avaient été supprimés, comme tant d’autres l’ont été aujourd’hui. Ces cours exposent également les étudiants – en particulier les étudiants neurodivergents – à des compétences qui pourraient devenir une carrière. L’exposition est la clé. Trop d’étudiants grandissent qui n’ont jamais utilisé un outil. Ils sont complètement éloignés du monde de la pratique.

Malgré mes réalisations, si j’étais un jeune aujourd’hui, j’aurais de la difficulté à terminer mes études secondaires parce que je ne pourrais pas réussir l’algèbre. C’était trop abstrait, sans corrélations visuelles. Cela est vrai pour de nombreux étudiants d’aujourd’hui qui sont étiquetés comme mauvais en mathématiques, des étudiants qui pourraient autrement réussir des cours de mathématiques alternatifs tels que les statistiques qui s’appliqueraient également à des situations de travail réelles. À l’école, on met trop l’accent sur les tests et pas assez sur les résultats de carrière. Le fait d’avoir échoué au SAT en mathématiques m’a interdit d’entrer en école vétérinaire, mais aujourd’hui je suis professeur d’université en sciences animales et je suis invité à parler à des groupes de vétérinaires pour les conseiller sur leur travail. La vraie mesure d’une éducation n’est pas les notes qu’un étudiant obtient aujourd’hui, mais où il en est 10 ans plus tard.