Avis | Susan Collins : Réformer la loi sur le décompte électoral pour éviter un autre 6 janvier

Enfin, on a dit aux sénateurs qu’il était suffisamment sûr pour nous de retourner au Sénat, ce que nous étions tous déterminés à faire pour pouvoir reprendre le dépouillement des votes. Le chemin du retour ce soir-là était très différent. Contrairement au petit nombre de policiers qui guidaient notre évacuation, des équipes tactiques du FBI équipées d’un équipement anti-émeute, des membres de la Garde nationale et des policiers bordaient notre route. Le vice-président Pence et le Congrès sont retournés au Capitole cette nuit-là et ont franchi la dernière étape constitutionnelle avant l’investiture d’un nouveau président – ​​nous avons compté les votes.

Cette journée nous a rappelé qu’il n’y a rien de plus essentiel à la survie d’une démocratie que le transfert ordonné du pouvoir, et il n’y a rien de plus essentiel au transfert ordonné du pouvoir que des règles claires pour l’effectuer. Nous ne devrions pas dépendre de la fidélité et de la détermination des vice-présidents pour suivre l’intention de ces règles ; la loi doit être limpide sur les paramètres des pouvoirs du vice-président et cohérente avec le rôle très limité défini dans la Constitution. Les actions du vice-président Pence le 6 janvier ont été héroïques. Mais le transfert pacifique du pouvoir ne devrait pas nécessiter de héros.

De nombreux débats ont récemment porté sur la fonderie de bulletins de vote. Il faut accorder beaucoup plus d’attention à la compte et certifiant de suffrages. Notre démocratie en dépend. Pour empêcher la subversion du processus électoral, le Congrès doit réformer la loi sur le décompte électoral. Un groupe bipartite de 16 sénateurs s’y emploie.

La loi sur le décompte électoral, formulée de manière ambiguë, doit être modifiée pour qu’il soit absolument clair qu’un vice-président ne peut pas manipuler ou ignorer les votes électoraux alors qu’il préside cette session conjointe du Congrès. Mais d’autres failles de la loi doivent également être corrigées. Par exemple, le seuil fixé par la loi pour déclencher une contestation des résultats d’un État est beaucoup trop bas : un seul représentant et un seul sénateur sont tenus de s’opposer aux électeurs d’un État. Dans le passé, les membres des deux côtés de l’allée ont contesté le vote sans aucune preuve réelle d’actes répréhensibles.

Notre groupe de sénateurs partage une vision de rédaction de lois pour assurer l’intégrité de nos élections et la confiance du public dans les résultats. Nous voulons un projet de loi qui sera examiné par des comités, débattu au Sénat, qui obtiendra l’appui des deux leaders du Sénat et qui sera adopté par le Sénat avec 60 voix ou plus.

Cependant, plus nous étendrons notre filet, plus il sera difficile de parvenir à un consensus. Nous devons être prudents avant d’élargir un projet de loi de réforme pour inclure des dispositions qui vont bien au-delà de la correction de la loi actuelle, du renforcement de la sécurité des élections et de la protection des agents électoraux contre les menaces de violence. Remettre en cause des projets de loi qui ont déjà été rejetés ne nous mènera pas à la ligne d’arrivée. Notre objectif principal doit être d’éviter un autre 6 janvier en réformant la loi sur le décompte électoral. C’est l’objectif essentiel en soi, c’est notre devoir de le faire, et c’est une noble mission qui ne doit pas être déraillée par des dispositions de bonne foi mais finalement partisanes.